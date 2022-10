Harry Styles scatena i fan online con Music for a Sushi Restaurant: "Ecco perché ha rifiutato La Sirenetta"

Harry Styles è stato a lungo indicato come il possibile interprete del principe Eric nel nuovo film live-action ispirato al classico animato La Sirenetta, ma la star della musica ha poi rifiutato il ruolo, scelta che è tornata al centro dell'attenzione dopo la condivisione online del video musicale di Music for a Sushi Restaurant.

La creazione ha infatti scatenato gli ironici commenti dei fan che hanno notato dei possibili punti in comune con il mondo di Ariel.

La star britannica era stata in lizza per la parte di Eric in La sirenetta, poi affidata a Jonah Hauer-King, ma Harry Styles ha deciso di rifiutare la parte nel progetto della Disney, volendo concentrarsi sui suoi impegni musicali che hanno portato alla realizzazione di Harry's House.

Il video musicale di Music For a Sushi Restaurant ha però ricordato la storia della sirenetta: Harry viene infatti mostrato in versione tritone, pronto a essere apparentemente cucinato e mangiato in un ristorante specializzato in sushi.

I commenti ironici hanno quindi sottolineato online che forse ha voluto rinunciare alla parte di Eric perché in realtà voleva quella di Ariel.

Il film La sirenetta con Halle Bailey, Javier Bardem, Jonah Hauer-King, Jacob Trambley, Awkwafina, Daveed Diggs e Melissa McCarthy ha potuto contare sul coinvolgimento di Lin-Manuel Miranda e Alan Menken, che hanno già collaborato in Mary Poppins Returns, per lavorare alla colonna sonora del progetto.

Basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen, la versione animata de La sirenetta ha raggiunto la cifra di circa 212 milioni di dollari in tutto il mondo e si è trasformato in un classico Disney da videocassetta nel corso degli anni.

Tra i produttori della nuova versione del lungometraggio ci sono Marshall, Marc Platt, John DeLuca e Miranda.