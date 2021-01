Harry Potter: il debutto del videogioco Hogwarts Legacy posticipato al 2022

Hogwarts Legacy, il nuovo videogioco ambientato nell'universo di Harry Potter, arriverà più tardi del previsto: online è stato annunciato che il debutto del progetto è stato posticipato al 2022.

Il messaggio condiviso su Twitter rivela: "Vorremmo ringraziare i fan di tutto il mondo per l'incredibile reazione all'annuncio di Hogwarts Legacy realizzato da Portkey Games. Creare la miglior esperienza possibile per tutto il Wizarding World e i fan dei videogiochi è per noi fondamentale, quindi stiamo concedendo al gioco il tempo di cui ha bisogno".

Il sito di Warner Bros aveva descritto il videogioco Hogwarts Legacy anticipando: "Vivete un'esperienza ambientata a Hogwarts nel 1800. Il vostro personaggio è uno studente che possiede la chiave per scoprire un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Siete stati accettati in ritardo alla scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e presto scoprirete che non siete un normale studente: possedete l'inusuale capacità di percepire e usare la Magia Antica. Solo voi potete decidere se proteggerete questo segreto per il bene di tutti o cedere alla tentazione di lasciarvi andare a una magia molto più sinistra".

I giocatori potranno spostarsi tra location vecchie e nuove, personalizzare i propri personaggi, lanciare incantesimi e preparare pozioni. Nel videogioco appariranno inoltre molti animali fantastici, già al centro del film con Eddie Redmayne.

Hogwarts Legacy sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, e PC.