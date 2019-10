Harry Potter: Wizarding World sostituisce Pottermore con nuovi contenuti e attività inedite

Harry Potter e il suo mondo cambiano casa online: Pottermore verrà infatti sostituito dal nuovo sito Wizarding World in cui sarà possibile trovare molti contenuti e compiere attività inedite.

Un comunicato ufficiale pubblicato proprio su Pottermore annuncia che Wizarding World permetterà di immergersi ancora di più nelle storie scritte da J.K. Rowling con nuovi articoli sulle tematiche affrontate tra le pagine, interventi di numerosi autori, quiz per verificare la propria conoscenza della saga, video inediti e innumerevoli notizie.

I fan di Harry Potter saranno, con nuove modalità, smistati nelle varie Case che compongono Hogwarts, mantenendo le domande originali create dalla scrittrice ma dando vita a un'esperienza dal design totalmente nuovo, personalizzando poi il proprio profilo Instagram.

L'utilizzo dell'app permetterà inoltre di accedere a contenuti speciali ed essere sempre aggiornato sulle novità legate a i franchise di Harry Potter e Animali Fantastici che ritornerà prossimamente nelle sale per raccontare il nuovo capitolo della storia di Newt Scamander, alle prese con il malvagio Grindelwald.

Animali fantastici e dove trovarli, fino a questo momento, ha incassato 1.47 miliardi di dollari in tutto il mondo e i prini due film sono stati ambientati a New York e in Europa per raccontare ciò che accade quando Grindelwald, il villain interpretato da Johnny Depp, inizia ad agire per cambiare la situazione esistente tra il mondo degli umani e la comunità magica.