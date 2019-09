Harry Potter: Warner Bros al lavoro su nuovo film con il cast originale?

Harry Potter: Warner Bros sarebbe al lavoro su un nuovo film in cui potrebbe tornare il cast originale. Una notizia bomba per la quale tuttavia non vi sono ancora conferme ufficiali e che ovviamente va presa con le dovute cautele.

Secondo il magazine We Got This Covered Warner Bros. starebbe pensando di produrre l'adattamento cinematografico di Harry Potter e la maledizione dell'erede, script teatrale che ha avuto un enorme successo nei teatri del West End di Londra, raccontando la storia dei figli di Harry e Draco, ovvero Albus Potter e Scorpios Malfoy che cercano di tornare indietro nel tempo per evitare la morte di Cedric Diggory.

Non è ancora sicuro, però, il ritorno del vecchio cast formato da Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Tom Felton (per nominarne alcuni) che, tuttavia, potrebbe essere verosimile. Nel sequel, infatti, sono presenti ovviamente anche Harry e i suoi amici nella loro versione adulta, che cercano di salvare i loro figli.

Per i fan, sarebbe sicuramente una scelta appropriata ma chissà se gli attori saranno ancora disponibili per una nuova serie di film sul mondo creato da J.K. Rowling. Sempre secondo il magazine, che cita fonti affidabili, anche il nuovo film su Harry Potter potrebbe essere diviso in due lungometraggi, visto che anche lo spettacolo teatrale va in scena in due parti.

Al momento in cui scriviamo Warner Bros. non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, per cui bisognerà attendere notizie certe per sognare il ritorno a Hogwarts.