Harry Potter e Voldemort sono parenti: ecco il legame che unisce i due personaggi

Harry Potter e Voldemort, protagonisti dei romanzi scritti da J.K. Rowling e dei film ambientati nell'universo magico, come rivela il sito Pottermore, hanno degli antenati in comune che li rende quindi parenti.

Il legame tra il giovane mago e l'ormai iconico villain risale ai fratelli Peverell, al centro della storia dedicata ai Doni della Morte. Antioch Peverell, il fratello maggiore, si sostiene abbia forgiato e fosse il primo possessore della Bacchetta di Sambuco che viene tramandata attraverso una sfida. Cadmus Peverell, il secondo fratello, aveva la Pietra della Resurrezione, tramandata ai propri discendenti fino al momento in cui è arrivata nelle mani della famiglia Gaunt, che l'ha poi incastonata in un anello. Ignotus Peverell, il più giovane, ha infine ottenuto il Mantello dell'Invisibilità che è passato nelle mani dei suoi discendenti di sesso maschile fino al momento in cui la nipote Iolanthe Peverell ha sposato Hardwin Potter, finendo successivamente tra le proprietà di James Potter, il padre di Harry.

I Gaunt sono discendenti della famiglia Peverell e di quella dei Serpeverde, in particolare di Cadmus Peverell e di Salazar Serpeverde. Marvolo Gaunt era il padre di Merope Gaunt e del nonno di Voldemort, ovvero Tom Riddle, che, per questo motivo, è entrato in possesso dell'anello che contiene la Pietra e ha potuto trasformarla in un horcrux.

Questo dimostra quindi che Lord Voldemort e Harry Potter sono parenti, seppur ovviamente molto alla lontana grazie al loro legame con i fratelli Peverell.

Il dettaglio non è particolarmente messo in rilievo tra le pagine dei romanzi o nei lungometraggi, tuttavia la saga di Animali Fantastici, arrivata al suo terzo capitolo, potrebbe forse riaffrontare in qualche modo l'argomento, essendo un prequel delle avventure dedicate a Harry.