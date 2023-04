Harry Potter: in arrivo il videogioco Quidditch Champions

Warner Bros Games ha annunciato che sta per arrivare il videogioco Quidditch Games e alcuni fan potranno partecipare ai test.

L'universo magico di Harry Potter sarà al centro di un nuovo videogioco che, per ora, si intitola Quidditch Champions.

Warner Bros. Games ha annunciato il progetto su Twitter chiedendo la collaborazione dei fan.

David Haddad, presidente di WB Games, ha dichiarato: "_I fan hanno chiesto a lungo un gioco sul Quidditch e abbiamo lavorato con Unbroken Studios nel corso di vari anni per realizzare un'esperienza di gioco all'altezza delle loro aspettative. Ora stiamo contattando i fan e invitando i giocatori nel mondo di Harry Potter: Quidditch Champions per aiutarci in questa fase di costruzione dell'esperienza.

La descrizione sostiene che i giocatori saranno coinvolti mettendoli alla prova con lo sport del Quidditch e altre avventure a cavallo di una scopa insieme agli amici in un ambiente competitivo e multigiocatore_".

Harry Potter: Quidditch Champions sarà disponibile per PC e console. Delle sessioni di test saranno disponibili nelle giornate del 21 e del 22 aprile e i fan possono candidarsi online per provare in anteprima la nuova esperienza.