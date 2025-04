Harry Potter, Tom Felton svela che i membri del cast originale si tengono aggiornati con un gruppo WhatsApp

Tom Felton, interprete di Draco Malfoy, ha parlato di come i membri del cast dei film di Harry Potter sono rimasti amici.

Tom Felton, durante un evento che si è svolto a Chicago, ha svelato di essere ancora in contatto con gli altri membri del cast di Harry Potter.

L'interprete di Draco Malfoy, partecipando all'apertura di un nuovo negozio legato alla saga magica, ha infatti spiegato che l'amicizia tra gli interpreti è proseguita anche dopo la fine delle riprese.

Un'amicizia ancora 'magica'

Parlando del suo legame con le altre star di Harry Potter, Tom Felton ha spiegato: "Ho appena girato un video del negozio e l'ho mandato a loro nel gruppo WhatsApp. Sì, siamo ancora molto amici, siamo davvero vicini".

Felton e Radcliffe nel primo film

Ovviamente gli impegni di lavoro e personali di tutti gli attori rendono complicato incontrarsi, senza nemmeno tenere in considerazione le distanze geografiche: "Di solito siamo in quattro angoli della Terra nello stesso momento, quindi è difficile ritrovarci tutti insieme. Serpeverde e Grifondoro sono amichevoli".

Il ritorno del mondo di Hogwarts sugli schermi

Felton ha quindi condiviso la sua opinione sullo sviluppo della serie tv tratta dai romanzi di J.K. Rowling: "Penso siamo tutti davvero entusiasti nel veder continuare il mondo magico. Non vedo l'ora di bussare alla porta del giovane Draco e sorprenderlo".

L'interprete del figlio di Lucius Malfoy, intervistato da People, ha inoltre dichiarato che è veramente difficile individuare il suo momento preferito degli 11 anni trascorsi lavorando ai film di Harry Potter. Tom, con in mano una replica della bacchetta di Draco, ha sottolineato che l'esperienza ha lasciato in lui molti pensieri positivi: "Ho trascorso molte ore con questa in mano... Quindi è piuttosto cool rivederla. Sì, ci sono molti ricordi felici".