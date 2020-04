Harry Potter: una società USA paga 1.000 dollari per guardare tutti i film della saga

Guardare tutti i film della saga di Harry Potter ed essere pagati per il binge-watching è la promessa di una società americana che ha lanciato l'iniziativa online, andando alla ricerca della persona giusta disposta a dedicarsi all'impresa.

L'idea è nata ai responsabili di EDsmart che hanno pubblicato online il "magico" annuncio rivolto anche a Babbani e Mezzosangue.

La società che si occupa di recensioni e rating ha infatti annunciato: "Ci siamo resi conto che alle persone attualmente servirebbe un po' di magia e amiamo Harry Potter. La maggior parte del mondo dei Babbani sta lottando contro l'auto-isolamento e l'assenza della normale routine quotidiana come se se fossimo tutti nel ripostiglio sotto la scala al numero 4 di Privet Drive, Little Whinging. Ci siamo resi conto che in questo periodo non possiamo andare tutti a Diagon Alley a fare la spesa o a Hogwarts per stare con i nostri amici".

Il comunicato prosegue: "Abbiamo deciso di pagare fino a cinque Babbani, Mezzosangue e persone magiche 1.000 dollari ciascuno per vedere ogni film di Harry Potter e Animali fantastici e dove trovarli, il lavoro dei sogni. Il candidato giusto verrà scelto dal Cappello Parlante".

Per partecipare basta compilare il form presente sul sito di EDSmart, avere più di 18 anni, avere il permesso per poter lavorare negli Stati Uniti ed essere attivi sui social media. Chi verrà selezionato dovrà quindi condividere commenti, reazioni, emozioni e pensieri durante la visione dei film e poi dare una valutazione a ogni lungometraggio.

L'impegno totale richiesto è di 25 ore e 6 minuti e i fortunati riceveranno anche un kit di "sopravvivenza" che comprende tazze, caramelle e persino una coperta, oltre alla collezione in Blu-Ray dei lungometraggi.