Harry Potter: il set LEGO ispirato a La Camera dei Segreti è in sconto su Amazon

Il set LEGO ispirato a Harry Potter e la camera dei segreti è disponibile a un prezzo scontato su Amazon. Il pacchetto, attualmente sul sito a 126.99 €, comprende La Camera dei Segreti di Hogwarts, il Castello con la Sala Grande e una minifigure d'Oro dedicata al 20° Anniversario. Se interessati, potete acquistare tutto dal box che trovate qui sotto.

Entrando nello specifico, il set LEGO ispirato a Harry Potter e la camera dei segreti, disponibile su Amazon, contiene: una replica della Camera dei Segreti e della Sala Grande, oltre che una torre e una soffitta accessibili. Nella Camera dei Segreti troverete il Basilisco snodabile con fauci apribili (una sezione della testa con 2 articolazioni girevoli e una coda che comprende 3 parti riconfigurabili) e l'iconico ingresso con la grande statua di Salazar Serpeverde che rivela il corridoio da cui esce la bestia. Inoltre, avrete a disposizione 11 personaggi magici, fra cui le minifigure di Harry Potter, Ginny Weasley, Tom Riddle, Luna Lovegood, Albus Silente, Colin Canon, Justin Finch-Fletchley, Gilderoy Allock, la Professoressa Sinistra, Nick-Quasi-Senza-Testa e 6 tessere casuali dei maghi da collezionare (su 16 totali).

Nel packaging è disponibile anche un'esclusiva minifigure dorata di Voldemort, che celebra i 20 anni di magia di LEGO Harry Potter.

Harry Potter: 20 anni dall'apertura della "camera dei segreti"

Questo set LEGO è quindi caratterizzato da molteplici possibilità di assemblaggio, perfetto sia per far divertire i più piccoli, che come arredo in casa. Alcuni dei suoi inserti unici faranno sicuramente gola ai grandi collezionisti del mondo di Harry Potter.