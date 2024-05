Harry Potter: il set LEGO che riproduce il castello di Hogwarts è in offerta su Amazon

Alcune fra le più grandi e indelebili emozioni provate dai fan di Harry Potter si legano direttamente al mondo del maghetto occhialuto, e allo spettacolare castello della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Stiamo parlando di una struttura imponente e piena zeppa di misteri e segreti, nonché di stanze iconiche impossibili da non citare quando si parla dei libri e dei film. Le altissime torri, le vetrate, la vegetazione intorno, la forma dei cortili, le guglie, sono solamente alcune delle cose che negli anni sono riuscite ad andare oltre l'immaginario fittizio di un mondo dalle caratteristiche apparentemente immortali.

Partendo da tutto ciò ragioni, vi segnaliamo che su Amazon, nel momento in cui stiamo scrivendo questa segnalazione, il set LEGO che ricostruisce, al dettaglio, il castello e il parco di Hogwarts dal mondo di Harry Potter, è attualmente in offerta. Sul sito potete trovarlo, attualmente parlando, a 144,99€, con uno sconto del 15% sul prezzo consigliato (169,99€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Il set LEGO Harry Potter del castello di Hogwarts

Composto da un totale di 2660 mattoncini il set LEGO Harry Potter del castello di Hogwarts riproduce la struttura insieme ad alcune delle aree circostanti. Tra gli elementi architettonici riprodotti troviamo la Torre principale, la Torre astronomica, i cortili, la Sala grande, la rimessa delle barche, e altre cose. Fra i dettagli disponibili, invece, ci sono pure: la Nave di Durmstrang, la Carrozza di Beauxbatons coi cavalli alati, e la Ford Anglia in mezzo ai rami del Platano Picchiatore.

Ricordandovi che si tratta di un modellino LEGO che misura oltre 21 cm di altezza e 35 cm di larghezza, non lasciatevi scappare questa riproduzione di Hogwarts direttamente dal mondo di Harry Potter.