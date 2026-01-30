Harry Potter, HBO restringe la finestra di uscita della serie: la prima stagione debutterà all’inizio del 2027

Le riprese della serie Harry Potter stanno proseguendo in Gran Bretagna ma nel frattempo HBO sta programmando l'uscita della prima stagione e ha iniziato a restringere i piani per il lancio dei primi episodi sul piccolo schermo.

La produzione aveva già confermato che la serie sarebbe arrivata su HBO Max nel 2027 ma non era ancora chiaro in quale periodo dell'anno Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger sarebbero tornati a Hogwarts dalla stazione di King's Cross.

Harry Potter debutterà nei primi mesi del 2027

Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e dei contenuti HBO Max, ha dichiarato: "Abbiamo sempre detto 2027. Direi che, per restringere un po' il campo, si tratta dell'inizio del 2027. E ora mi chiederete: significa gennaio, febbraio, marzo, aprile? Non siamo pronti a dirlo. Dirò inizio 2027".

I tre protagonisti della serie Harry Potter

Bloys aveva accennato per la prima volta ad una possibile data di debutto di Harry Potter in un'intervista del settembre 2024, quando aveva dichiarato che probabilmente la serie sarebbe arrivata tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 e in effetti, più o meno il periodo dell'uscita è stato confermato da quest'ultimo aggiornamento. Nel corso dell'ultimo anno, durante la scrittura della serie, è stato formato il cast ed è iniziata la produzione.

I nuovi protagonisti di Harry Potter

Il nuovo corso a Hogwarts, nel 2027, inizierà con dei volti nuovi, a partire dai tre protagonisti: Dominic McLaughlin è stato scelto per il ruolo di Harry Potter, Alastair Stout per quello di Ron Weasley e Arabella Stanton per quello di Hermione Granger nella serie girata nel Regno Unito. Tra i protagonisti adulti figurano anche Paapa Essiedu (Severus Piton), John Lithgow (Albus Silente) e Janet McTeer (Minerva McGranitt).

Harry Potter è scritta e prodotta esecutivamente da Francesca Gardiner. Mark Mylod è produttore esecutivo e regista di più episodi della serie, prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros Television.