Hogwarts: Legacy, lo spettacolare video gameplay del gioco ambientato nel mondo di Harry Potter

Hogwarts: Legacy, il nuovo videogioco ambientato nel mondo di Harry Potter, sarà disponibile in tutto il mondo nel periodo natalizio e un nuovo video del gameplay regala molte anticipazioni.

Il filmato condiviso online mostra infatti alcune delle creature e delle location che verranno proposte per la gioia dei fan.

Nel gameplay di Hogwarts Legacy si vede la personalizzazione dell'avatar usato dal giocatore e gli spazi dove ci si potrà muovere tra le mura di Hogwarts, dalle aule di lezione alle aree esterne.

Il progetto è in fase di sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, e Xbox Series X ed è stato sviluppato da Avalanche Software e Portkey. Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo immersivo ambientato nel mondo introdotto nei libri di Harry Potter.

I giocatori potranno prendere il controllo dell'azione ed essere al centro della propria avventura nel mondo magico. Il viaggio intrapreso porterà ad attraversare location conosciute mentre si esplorano e scoprono animali fantastici, si personalizza il proprio personaggio, si creano pozioni, si lanciano incantesimi, si migliorano le proprie capacità e si "diventa il mago che si vuole essere".

La storia è ambientata nel 1800 e il protagonista possiede una chiave che porta a un antico segreto che minaccia di dividere il mondo della magia. Dopo essere stati accettati a Hogwarts si scopre di non essere un semplice studente, ma di possedere la rara capacità di percepire e usare la Magia Antica potendo quindi proteggere questo segreto per il bene di tutti o cedere alla tentazione di utilizzare una magia più sinistra. I giocatori dovranno stringere alleanze, combattere contro maghi oscuri e decidere il destino del mondo della magia.