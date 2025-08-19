Harry Potter: la prima foto dei Weasley svela i nuovi arrivi nel cast

HBO ha annunciato i nuovi arrivi nel cast della serie che riporterà la storia di Harry Potter sugli schermi, questa volta televisivi, condividendo la prima foto di alcuni membri della famiglia Weasley.

Nello scatto sono invece assenti gli interpreti di Molly e Arthur, e di Charlie, il fratello maggiore di Ron.

La foto della famiglia Weasley

L'immagine dei giovani Weasley ritrae Ron, che avrà il volto di Alastair Stout, Fred che sarà interpretato da Tristan Harland, George che sarà portato sugli schermi da Gabriel Harland, Percy che è stato affidato a Ruari Spooner, e Ginny Weasley che sarà interpretata da Gracie Cochrane.

La madre del migliore amico di Harry Potter, parte affidata a Dominic McLaughlin che è stato ritratto nelle prime foto dal set accanto a Nick Frost, è stata assegnata a Katherine Parkinson. Nel cast mancano infine all'appello gli attori che interpreteranno Arthur e Charlie Weasley.

Ecco la foto:

Harry Potter: gli interpreti della famiglia Weasley nella serie HBO

Il cast dello show

La serie tratta dai romanzi scritti da J.K. Rowling che raccontano le avventure di Harry Potter e dei suoi amici arriverà sugli schermi americani, e di tutto il mondo, nel 2027 su HBO e HBO Max, dove la piattaforma è presente, inclusi i prossimi mercati di lancio Germania, Italia e Regno Unito.

L'adattamento televisivo della saga è scritto da da Francesca Gardiner, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie per HBO in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. L'autrice della saga, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film e TV, e David Heyman di Heyday Films saranno produttori esecutivi.

Tra gli interpreti ci saranno poi Arabella Stanton (Hermione Granger), John Lithgow (Silente), Janet McTeer (Minerva), Paapa Essiedu (Severus Piton), Nick Frost (Hagrid), Lox Pratt (Draco Malfoy), Johnny Flynn (Lucius Malfoy), Leo Earley (Seamus Finnigan), Alessia Leoni (Parvati Patil), Sienna Moosah (Lavender Brown), Bertie Carvel (Cornelius Fudge), Bel Powley e Daniel Rigby (Petunia e Vernon Dursley).

HBO ha inoltre svelato il coinvolgimento nella realizzazione degli episodi di Adriano Goldman (Direttore della Fotografia), Cate Hall (Hair & Makeup Designer), Paul Herbert (Stunt coordinator), Mark Holt (Responsabile degli effetti speciali), Mara LePere-Schloop (Responsabile della produzione), Naomi Moore (Scenografa), John Nolan (Supervisore degli effetti speciali), Alexis Wajsbrot (Responsabile degli effetti visivi), Dom Sidoli (Produttore degli effetti visivi), e la già annunciata Holly Waddington (Costumista).