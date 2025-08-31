Harry Potter: confermato un personaggio escluso dai film originali nella nuova serie HBO

Il reboot di Harry Potter della HBO introduce nuovi dettagli sul cast e sulle riprese, riportando in scena personaggi amati dai fan e anticipando sorprese nell'universo magico.

Il reboot di Harry Potter prodotto dalla HBO sta facendo parlare i fan, soprattutto dopo la conferma che un personaggio escluso dai film originali farà finalmente la sua comparsa. Charlie Weasley, il secondogenito della celebre famiglia Weasley, sarà incluso nella nuova produzione, una scelta che entusiasma i lettori più fedeli dei libri di J.K. Rowling. Una recente foto dal set ha alimentato le speculazioni, mostrando la famiglia Weasley al completo, mentre il giovane Charlie sarà introdotto più avanti nella serie.

Secondo un post pubblicato sull'account ufficiale HBO Max, Charlie è "attualmente in Romania", facendo riferimento al suo canonico lavoro con i draghi, ma si unirà presto agli altri membri del cast. La didascalia ha inoltre accolto nuovi attori nei panni dei fratelli Weasley: Tristan Harland e Gabriel Harland interpreteranno rispettivamente Fred e George, Ruari Spooner sarà Percy, Gracie Cochrane vestirà i panni di Ginny, mentre Alastair Stout è confermato come Ron Weasley. Questo annuncio segnala un grande impegno nel rappresentare fedelmente i personaggi amati dai fan.

La storia di Charlie Weasley nei libri

Nei romanzi di Rowling, Charlie lascia Hogwarts per lavorare con i draghi in Romania, partecipando anche alla Seconda Guerra Magica come membro dell'Ordine della Fenice. Presente durante la Battaglia di Hogwarts, il personaggio ha un ruolo significativo nella narrativa dei libri, pur essendo assente dai film originali. L'assenza nei lungometraggi è stata probabilmente dovuta a scelte di produzione, con la necessità di semplificare la trama e rispettare i limiti di durata e budget.

Daniel Radcliffe e Rupert Grint in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Il ritorno di Charlie Weasley nel reboot live-action rappresenta un'opportunità per espandere la storia dei Weasley e arricchire la narrazione. La serie seguirà Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, Arabella Stanton come Hermione Granger e Stout come Ron, con una prima stagione di otto episodi che coprirà il primo libro della saga. Gli spettatori potranno finalmente vedere momenti e relazioni trascurate nei film, approfondendo dettagli della vita dei personaggi secondari.

Quando aspettarsi la serie

Le riprese procedono regolarmente in luoghi iconici come il binario ferroviario per Hogwarts, e nuove immagini dal set mostrano la famiglia Weasley insieme in costume. L'attesa per il debutto della serie ha già diviso i fan, con alcuni entusiasti del ritorno fedele ai libri e altri scettici sulle scelte visive. Chris Columbus, regista dei primi due film, ha commentato le somiglianze con i film precedenti: "Una parte di me pensava: che senso ha? Sarà tutto uguale", sottolineando la sfida di rinnovare la serie pur mantenendo la nostalgia originale.

Robbie Coltrane in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

La serie HBO su Harry Potter è attualmente prevista per l'inizio del 2027. Con Charlie Weasley incluso nel cast, il reboot promette di offrire un'esperienza più completa dei romanzi, dando ai fan l'occasione di scoprire dettagli e personaggi che fino a oggi erano rimasti fuori dal grande schermo. La presenza di nuovi attori e la fedeltà ai libri suggeriscono un approccio attento e rispettoso verso l'universo magico, rendendo il reboot una delle produzioni più attese degli ultimi anni.