Harry Potter, i proprietari di casa Dursley: 'Abbiamo persone in lacrime fuori dalla porta tutti i giorni'

Vivere nel mondo di Harry Potter non è sempre una passeggiata. Il proprietario di una storica dimora presente nei film ha espresso il suo fastidio per il flusso costante di fan che si presentano alla sua porta.

La casa in questione che si trova a Bracknell, nel Berkshire, è stata utilizzata come casa della famiglia Dursley al 4 di Privet Drive, nel Surrey, per il primo film, Harry Potter e la pietra filosofale, in cui Harry (Daniel Radcliffe) risiedeva nel ripostiglio sotto le scale della casa dei Dursley, dove viveva con sua zia Petunia (Fiona Shaw), lo zio Vernon (Richard Griffiths) e il cugino Dudley (Harry Melling). Per i film successivi, la strada è stata ricreata in studio a causa di problemi logistici ed è ora parte del tour dei Warner Bros. Studios a Londra.

Vivere con i fan di Harry Potter

Parlando con The Sun, gli attuali proprietari della casa di Bracknell hanno dichiarato di dover affrontare un flusso "costante" di fan che bussano alla porta.

"Abbiamo avuto persone in lacrime", ha confessato il padrone di casa. "È strano. Molti sono ragazzi, avete capito. Ma ovviamente anche adulti. A volte si travestono completamente e ricreano scene dei film. C'è stata una volta in cui qualcuno ha cercato di scavalcare la recinzione. È stato allora che ci siamo detti 'oh mio dio, non farlo!'".

Mentre i proprietari hanno affermato di essere "accoglienti" con coloro che desiderano scattare una foto, non si aspettavano che le persone si presentassero "tutto il giorno, tutti i giorni. Non ci dispiace, Harry Potter è fantastico, lo capiamo. Ma torni a casa dal lavoro e trovi un mucchio di gente davanti al tuo ingresso. È piuttosto folle. Sapevamo quale casa stavamo comprando, ma nessuno ci ha avvertito che i fan sono qui tutto il giorno, tutti i giorni. È un continuo".