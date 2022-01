Harry Potter: Oliver Phelps commenta il secondo errore presente nella reunion

Lo speciale dedicato al ventesimo anniversario di Harry Potter contiene un secondo errore dopo la foto di Emma Roberts da scambiata per l'interprete di Hermione. I nomi dei gemelli Phelps sono stati infatti invertiti durante una delle loro interviste, come dimostrano delle immagini tratte dall'appuntamento che ha fatto emozionare i fan della magica saga.

Su Instagram Oliver Phelps ha condiviso uno screenshot dello speciale che lo ritrae accanto al fratello James Phelps in Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. La didascalia inverte però i nomi degli interpreti di George e Fred Weasley e l'attore ha commentato la situazione dichiarando: "Immagino che dopo tutti quegli scherzi nel corso degli anni qualcuno abbia deciso di vendicarsi".

L'attore ha aggiunto: "Far parte della reunion di Harry Potter è stato fantastico. Spero che tutti l'abbiate apprezzata".

Tra i contenuti proposti dallo speciale dedicato ai 20 anni dal debutto nelle sale di Harry Potter e la pietra filosofale c'è anche il momento in cui uno dei gemelli ha rotto un paio di costole al regista Mike Newell durante le prove di una scena. Il filmmaker aveva infatti deciso di mostrare in pratica come interpretare nel migliore dei modi una rissa, senza però rendersi conto che non era una brillante idea.