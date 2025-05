Harry Potter: Daniel Radcliffe svela quale personaggio vorrebbe interpretare nel reboot

La storia di Harry Potter tornerà sugli schermi, questa volta televisivi, con una serie e Daniel Radcliffe, protagonista della saga cinematografica, ha ora rivelato con che ruolo sarebbe interessato a tornare sul set.

L'attore, intervistato da The Movie Dweeb, ha tuttavia frenato l'entusiasmo dei fan sostenendo che un suo coinvolgimento nel reboot è quasi impossibile.

Il possibile ruolo affidato alla star

Daniel Radcliffe, commentando la possibilità di un suo ritorno nell'universo magico creato da J.K. Rowling, ha condiviso la sua opinione sul possibile personaggio che potrebbe interpretare. L'ex star dei film di Harry Potter ha infatti sottolineato: "Uno dei ritratti in movimento? Sto provando a pensare a quale potrebbe essere un ruolo divertente che non richieda troppi giorni di lavoro".

Daniel Radcliffe legge La Gazzetta del Profeta in una scena del film Harry Potter e il Principe Mezzosangue

La star ha quindi aggiunto: "Ho sempre pensato che uno degli altri personaggi grandiosi nella storia sia Sirius Black. Lui è ovviamente super cool".

Daniel ha però frenato ogni possibile speranza dei fan ribadendo: "Posso già dirvi che non c'è la possibilità che interpreti quel personaggio, ma vi regalerò il titolo 'Daniel Radcliffe dice che Sirius Black sarebbe divertente da interpretare, ma non lo farà realmente'".

Un ruolo importante

Nella saga cinematografica era stato Gary Oldman a interpretare il ruolo di Sirius Black, l'amico dei genitori di Harry che è stato a lungo prigioniero ad Azkaban.

Parlando di un suo possibile coinvolgimento nello show targato HBO, era stato proprio Oldman ad ammettere: "Scommetterei i miei soldi che avranno un cast composto da castling completamente nuovo. Forse tra alcuni anni potrei interpretare Silente".

Per ora il cast del reboot reboot televisivo di Harry Potter include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGonagall, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nei panni di Quirinus Quirrell e Paul Whitehouse in quelli di Argus Gazza.

Bisognerà attendere per scoprire chi erediterà la parte di Sirius Black e l'identità dei giovanissimi protagonisti che avranno le parti di Harry, Ron e Hermione.