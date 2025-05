Harry Potter, la serie HBO ha trovato i suoi Harry, Hermione e Ron: chi sono i giovani attori

Dopo mesi di attesa ora è ufficiale. HBO Max ha annunciato i nomi di coloro che interpreteranno i nuovi Harry, Hermione e Ron nella nuova serie televisiva basata sui libri di J.K. Rowling.

Dominic McLaughlin sarà Harry Potter, Arabella Stanton sarà Hermione Granger e Alastair Stout sarà Ron Weasley. I tre giovani interpreti l'hanno spuntata su oltre 30.000 candidati che hanno partecipato ai provini per i ruoli principali dopo il casting lanciato lo scorso autunno.

L'annuncio ufficiale dei protagonisti della serie Harry Potter

"Dopo una straordinaria ricerca guidata dalle direttrici casting Lucy Bevan ed Emily Brockmann, siamo felici di annunciare di aver trovato i nostri Harry, Hermione e Ron. Il talento di questi tre attori unici è meraviglioso da vedere, e non vediamo l'ora che il mondo assista alla loro magia insieme sullo schermo. Vogliamo ringraziare le decine di migliaia di bambini che hanno fatto il provino. È stato un vero piacere scoprire la quantità di giovani talenti là fuori" hanno dichiarato la showrunner Francesca Gardiner e il produttore Mark Lloyd in un comunicato.

Gli eredi di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint hanno già maturato alcune esperienze ma sono perlopiù all'esordio. Dominic McLaughlin ha partecipato di recente alle riprese di Grow, una commedia che arriverà su Sky e con il futuro Hagrid della serie, Nick Frost, e Golda Rosheuvel. Arabella Stanton ha interpretato la protagonista Matilda nel musical omonimo nel West End nell'ultimo biennio mentre per Alastair Stout, Harry Potter sarà la prima produzione in cui interpreterà un ruolo di primo piano.

Il resto del cast della serie Harry Potter già confermato

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout si aggiungono ai già confermati John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Raptor e Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Gazza.

Scritta e prodotta da Francesca Gardiner, nelle vesti anche di showrunner, Harry Potter avrà Mark Mylod come produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie, in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta esecutivamente anche da J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts per Brontë Film and TV e da David Heyman per Heyday Films.