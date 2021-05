Harry Potter con Meryl Streep e Keanu Reeves: il recast deepfake è sorprendente (VIDEO)

Race Archibold ha condiviso sul suo profilo YouTube un video deepfake di Harry Potter in cui ha sostituito i principali attori adulti nel franchise con i più famosi attori americani degli ultimi venti anni. Siete pronti a vedere Nicolas Cage nei panni di Lord Voldemort? Lasciatevi sorprendere da questo recast stellare che vede protagonisti Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e tantissime altre star.

Gran parte dello straordinario successo del franchise inaugurato da Harry Potter e la pietra filosofale è dovuto all'incredibile cast di attori britannici che hanno prestato il loro volto per interpretare i personaggi del mondo creato da J. K. Rowling. Ma cosa sarebbe successo se il film fosse stato interpretato da attori americani? A fornire la risposta è stato Race Archibold che, grazie a un video in deepfake, ha dato vito a un nuovo adattamento dei libri interpretato da attori provenienti dagli Stati Uniti.

Come riportato da Screen Rant, la clip in questione inizia con la discussione tra J. K. Rowling e Steve Kloves (sceneggiatore della saga) sulla loro volontà di coinvolgere soltanto interpreti britannici. A questo punto scatta il plot-twist in deepfake. Cosa sarebbe successo se Morgan Freeman avesse interpretato Albus Silente, se ad Adam Driver fosse andato il ruolo di Severus Piton e a Meryl Streep quello di Minerva McGranitt? E ancora, riuscite a immaginare Keanu Reeves nei panni di Sirius Black, Nicolas Cage in quelli di Voldemort e Jeff Goldblum in quelli di Nick quasi senza testa?

Lo stupore non finisce mica qui! Race Archibold, infatti, ha immaginato anche di affidare il ruolo del Signor Weasley a Seth Rogen, quello della Signora Weasley a Melissa McCarthy, Remus Lupin a Bob Odenkirk, Dolores Umbridge a Kathy Bates e Rubeus Hagrid a Jason Momoa. Il video, poi, coinvolge anche Steve Buscemi nei panni di Argus Gazza, Leonardo DiCaprio in quelli di Barty Crouch Jr., Sam Rockwell come Gilderoy Allock e, infine, Timothée Chalamet nei panni dell'elfo domestico Dobby.

Adam Driver nei panni di Severus Piton e Jon Hamm in quelli di Lucius Malfoy avrebbero fatto sicuramente un buon lavoro. Non sottovalutate la scelta strategica di affidare il personaggio di Lord Voldemort a Nicolas Cage, attore che ha costruito la sua carriera su scelte stralunate e decisamente surreali!