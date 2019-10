Harry Potter: l'Hogwarts Express arriva a Genova a novembre!

La magia del mondo di Harry Potter arriverà da venerdì 1 novembre a Genova, grazie a un evento unico che permetterà ai fan di salire a bordo dell'Hogwarts Express, il treno che trasporta i giovani studenti della scuola di magia tra le pagine dei romanzi di J.K. Rowling.

L'appuntamento da non perdere per tutti i fan di Harry Potter che si trovano nella città è per venerdì 1 novembre al binario 9 3/4 della stazione di Genova Manin, alle ore 11.45. Alle 12 ci sarà la partenza e in una carrozza speciale, ovviamente a tema, prenderà il via l'avventura secondo la casa di appartenenza e gli aspiranti maghi e streghe saranno messi alla prova sui segreti e misteri della magica saga.

Al loro arrivo gli "studenti" di Grifondoro, Corvonero, Serpeverde e Tassorosso poi si sfideranno e riceveranno un dono segreto della Pretil1851 Dolciaria, lo sponsor dell'evento, oltre a essere protagonisti di alcune fotografie per ricordare l'esperienza.

I partecipanti sono invitati a presentarsi con un look in stile Hogwarts e a portarsi un pranzo al sacco.

Il costo per immergersi nel mondo di Harry Potter è di 15 euro e comprende: il biglietto di andata da Genova Manin a Genova Casella, animazione e prove magiche, foto ricordo, e sorpresa magica. Al termine dell'avventura si potrà scoprire Casella e i suoi luoghi magici.

La prenotazione è obbligatoria tramite Whatsapp al numero 340.4910024.