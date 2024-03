Harry Potter: Rupert Grint e Jessie Cave ricreano in un video una scena del film Il principe mezzosangue

Rupert Grint e Jessie Cave hanno ricreato in un video una famosa scena di Harry Potter con protagonisti Ron Weasley e Lavanda Brown.

Il divertente momento è stato possibile grazie alla reunion avvenuta in occasione della Dream It Convention.

La reunion

Nel filmato pubblicato su TikTok, Rupert Grint e Jessie Cave hanno interpretato la sequenza tratta dal film Harry Potter e il principe mezzosangue in cui Lavanda Brown fa indossare al suo amato Ron una collana. La giovane vuole infatti testimoniare il suo legame con il giovane Weasley, nonostante il ragazzo non sia particolarmente entusiasta.

Chi è Lavanda?

Lavanda Brown, nella saga magica scritta da J.K. Rowling, è la migliore amica di Calì Patil ed entra a far parte dell'Esercito di Silente dopo il ritorno di Voldemort. La giovane diventa inoltre la prima ragazza di Ron, ma la loro relazione avrà vita breve.

Cave interpreta il personaggio a partire dal sesto film, diretto da David Yates e uscito nelle sale il 7 luglio 2009. Nel capitolo della saga Harry usa un manuale in cui sono stati scritti dei misteriosi incantesimi, appartenenti a qualcuno che era soprannominato il Principe Mezzosangue.