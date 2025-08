Harry Potter, King’s Cross chiude le porte al Back to Hogwarts: ecco perché

Una triste notizia ha rovinato la giornata ai Potterhead di tutto il mondo. Il classico evento annuale Back to Hogwarts alla stazione di King's Cross è stato ufficialmente cancellato.

Gli organizzatori hanno confermato che l'evento non si svolgerà nel 2025 e nemmeno nei prossimi anni. Una decisione che ha lasciato di stucco i fan di Harry Potter che non mancavano mai all'appuntamento.

Addio al Back to Hogwarts

Ogni 1° settembre alle ore 11.00 del mattino, i fan si riunivano nella trafficata stazione londinese per celebrare la partenza immaginaria dell'espresso per Hogwarts dal binario 9¾, proprio come accade nei celebri libri fantasy di J.K. Rowling.

I tre protagonisti di Harry Potter e la pietra filosofale

La tradizione includeva anche un annuncio molto originale al binario e dei pannelli di partenza che indicavano la partenza di un treno in direzione Hogsmeade. La decisione di annullare stata presa in seguito ai problemi di gestione della folla, che disturbava il normale flusso dei pendolari, causando complicazioni logistiche per il personale della stazione.

Warner Bros. Discovery conferma l'evento online

Nonostante la cancellazione di Back to Hogwarts dal vivo a King's Cross, Warner Bros. Discovery ha confermato che l'evento si terrà online, con un programma virtuale previsto per il 1° settembre tra cui omaggi, concorsi a tema e una proiezione gratuita speciale di Harry Potter e la pietra filosofale.

La proiezione sarà accompagnata da una sessione di Q&A dal vivo con James e Oliver Phelps, i due interpreti dei gemelli Weasley: "Come lo scorso anno, possiamo confermare che non ci sarà alcun evento, annuncio o countdown di Back to Hogwarts alla stazione di King's Cross, e i fan non dovrebbero pianificare di recarsi lì il 1° settembre. Tuttavia, abbiamo in programma tanto divertimento per i fan che celebreranno Back to Hogwarts, sia online che di persona".