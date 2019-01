Harry Potter: J.K. Rowling presa in giro dai fan per gli inutili dettagli condivisi

Marica Lancellotti

Harry Potter è un universo in continua espansione, e non solo per via della saga de Gli animali fantastici: dove trovarli ma anche perchè la sua autrice, J.K. Rowling, non smette di infarcirlo di dettagli, molti dettagli. Troppi dettagli, secondo i fan, e soprattutto inutili, tanto che sui social si è scatenata la corsa al meme ironico per prendere in giro l'autrice.

Nel 2016 J.K. Rowling ha lanciato il sito Pottermore, una sorta di enciclopedia ufficiale del mondo di Hogwarts, attraverso il quale ha reso noti dettagli più o meno influenti legati alla saga di Harry Potter, dalla passione dello zio del maghetto per Top Gear fino al sistema utilizzato dagli abitanti della scuola di magia per andare in bagno quando ancora non esistevano i bagni. Il problema vero è che Pottermore è arrivato a colmare ufficialmente le piccole lacune troppo tardi rispetto a quanto le fanfiction avessero già fatto. Molti seguaci, dunque, hanno dovuto trovare una sorta di conciliazione tra le piccole novità introdotte dalla Rowling e la propria immaginazione.

Senza considerare che a molti le aggiunte via via comunicate dall'autrice sono sembrate più dei tentativi per rendere i libri ancora più originali o più attuali. La delusione è stata ben riassunta dallo youtuber Gus Johnson che ha risposto così alla Rowling che continuava ad armeggiare con alcuni personaggi: "Sembra che tu li stia cambiando per ottenere una migliore e maggiore considerazione dalla stampa". Insomma, i fan non sono contenti dei continui interventi e la maggior parte di loro ha deciso di reagire con ironia per mezzo di divertenti meme pubblicati su Twitter.

no one:

jk rowling: severus snape was actually trans but it was never mentioned in the books because it wasn't relevant to harry's story. also cedric diggory was bi and cho chang was asexual. remus lupin was jewish and — hyena (@mpendragons) 22 gennaio 2019

Nessuno:

J.K. Rowling: Severus Piton in realtà era transessuale ma questo non è mai stato menzionato nei libri perché non era rilevante nella storia di Harry. Anche Cedric Diggory era bisessuale e Cho Chang era asessuale. E Remus Lupin era ebreo e...

no one:



JK Rowling: dobby voted for Barack Obama — wetslick fruit spritzer (@MoChaaban) 28 gennaio 2019

Nessuno:

J.K. Rowling: Dobby ha votato per Barack Obama.

Non è mancata neppure l'attualità cinematografica di Bohemian Rhapsody con un inutile, finto dettaglio sui Queen:

no one:

jk rowling: dobby's favourite queen member was john deacon — (@jchndeac) 28 gennaio 2019

Nessuno:

J.K. Rowling: Il membro dei Queen preferito di Dobby era John Deacon.