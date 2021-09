Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, Helen Mirren condurrà il quiz show

Warner Bros. ha annunciato il titolo del quiz show a tema Harry Potter, Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses. A condurlo sarà la diva Helen Mirren. Il quiz, che celebrerà il ventesimo anniversario dell'adattamento di Harry Potter e la pietra filosofale, offrirà al vincitore il titolo di Campione della Coppa delle Case. Per vincere occorrerà dimostrare di avere la massima conoscenza dell'universo di Harry Potter rispondendo a centinaia di domande.

Un primo piano di HelenMirren a Berlino 2020

Warner promette ospiti speciali a sorpresa, lasciando intendere alla possibilità di veder comparire gli attori della saga cinematografica, che sono molto numerosi. Assente dalla saga, Helen Mirren rimedierà conducendo lo show a tema Harry Potter.

"Sapevo che un giorno avrei ottenuto un ruolo in Harry Potter, e sono così felice di prendere parte alla celebrazione dei 20 anni della serie", ha detto Mirren in un comunicato stampa. "I film hanno ispirato tale incanto e meraviglia per così tanti di noi, sarà un vero piacere riaccendere quella magia per gli innumerevoli fan che continuano a divertirsi in questo mondo affascinante".

Harry Potter: i professori meglio adattati dai libri ai film

Lo show in quattro parti verrà registrato a fine mese e debutterà a fine anno su ACME Night di Cartoon Network e TBS. Verrà reso disponibile, inoltre, su HBO Max.