Harry Potter: i professori meglio adattati dai libri ai film

Maggie Smith, Miriam Margolyes e Richard Harris in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Tutti i veri appassionati della saga scritta da J.K. Rowling sanno bene che, nonostante Harry Potter sia il protagonista delle vicende, Hogwarts non sarebbe nulla senza i suoi incredibili professori. Sono tante le materie insegnate nella celebre Scuola di Magia e Stregoneria e, ancora di più, sono i professori che si sono alternati dietro le sue cattedre nel corso dei sette anni di avventure del giovane mago e dei suoi amici.

Autorevoli, bizzarri, misteriosi, a volte anche esilaranti: di insegnanti ad Hogwarts ce n'è davvero per tutti i gusti e, sicuramente, ogni fan di Harry Potter che si rispetti avrà il suo preferito. Ma i lettori della saga sanno anche che esiste una consistente differenza tra la descrizione dei docenti nei romanzi e la loro trasposizione cinematografica. Ecco perché abbiamo deciso di stilare una top 10 dei professori di Hogwarts meglio trasposti dal libro al cinema. Scopriamoli insieme.

10. Pomona Sprite

Miriam Margolyes e il regista Chris Columbus sul set del film Harry Potter e la Camera dei Segreti

Iniziamo la nostra top 10 dei professori di Hogwarts meglio trasposti dal libro al cinema con Pomona Sprite, insegnante di Erbologia nonché direttrice della casa di Tassorosso, interpretata nei film da Miriam Margolyes. Forse sul grande schermo non le è stato data tutta la visibilità che avrebbe meritato ma la professoressa Sprite è una donna solerte e leale, sempre pronta a preparare pozioni ricavate dai suoi vegetali per dare il proprio contributo nelle situazioni di emergenza come il ritorno del Basilisco o la battaglia di Hogwarts. A trasparire nell'adattamento cinematografico è soprattutto il suo pragmatismo, come vediamo nell'episodio del rinvaso delle Mandragole cucciole: Neville sviene a causa delle loro urla ma la docente, senza battere ciglio, commenta sbrigativamente "Lasciatelo lì."

9. Gilderoy Allock

Kenneth Branagh in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Chiamato a Hogwarts per sostituire Raptor come insegnante di Difesa contro le Arti Oscure in Harry Potter e la camera dei segreti, Gilderoy Allock è forse più un ciarlatano che un vero e proprio docente, ma sicuramente il suo personaggio rientra tra quelli meglio trasposti dal romanzo al grande schermo. Come si vede anche nel film, nel quale viene interpretato da Kenneth Branagh, Allock non è un mago cattivo ma solamente molto pigro e disonesto. Perfezionando la sua abilità negli incantesimi di memoria, Gilderoy Allock è, infatti, riuscito a raggirare streghe e maghi coraggiosi e ad appropriarsi dei loro successi, diventando famoso e posizionandosi in cima alle classifiche dei libri più venduti. Come disse Silente alla professoressa McGrannit: "c'è molto da imparare anche da un cattivo maestro: cosa non fare, come non essere."

8. Alastor Moody

Brendan Gleeson e Daniel Radcliffe

Il povero Alastor Moody, soprannominato Malocchio Moody, si merita un posto all'interno della top 10 dei professori di Hogwarts meglio trasposti dal libro al cinema anche se, il suo ruolo di insegnante di Difesa contro le Arti Oscure, gli è stato ufficialmente rubato da Barty Crouch Jr., mentre lui trascorreva il quarto anno rinchiuso in un baule. Ma poco importa, dal momento che è comunque l'attore Brendan Gleeson a interpretarlo, sia in Harry Potter e il calice di fuoco, sia nei capitoli successivi della saga. Malocchio è un Auror dalle grandi capacità, ruvido nei modi ma estremamente coraggioso e sempre pronto ad aiutare Harry Potter. Nel romanzo viene descritto come un uomo pieno di tagli e cicatrici e con un pezzo di naso mancante mentre nei film sono riprodotti solo un paio di lacerazioni sul viso e il caratteristico occhio artificiale magico blu elettrico.

7. Rubeus Hagrid

Hagrid (Robbie Coltrane) a Nocturne Alley in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

È forse più conosciuto (e amato) per il suo ruolo da guardiacaccia e Custode delle Chiavi e dei Luoghi di Hogwarts nonchè per la sua lealtà e profonda amicizia nei confronti di Harry che per la carica di docente della scuola, ma anche Rubeus Hagrid è un professore di Hogwarts: dal terzo capitolo in poi, infatti, ottiene la nomina di insegnante di Cura delle Creature Magiche. Figlio di un mago e di una gigantessa, Hagrid è un mezzogigante e viene descritto come un omone alto 3 metri dai capelli lunghi e scomposti e una barba incolta e aggrovigliata, esattamente come appare nei film l'attore Robbie Coltrane. Per quanto non sia di certo il miglior professore della scuola, Hagrid rimane uno dei personaggi centrali della saga, caratterizzato da una grande bontà, un'irresistibile simpatia e, soprattutto, dall'amore viscerale per le creature magiche pericolose che lui considera tenere.

6. Sibilla Cooman

La Professoressa Cooman interpretata da Emma Thompson nel film Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

Sibilla Cooman è la stramba professoressa di Divinazione di Hogwarts, assunta da Silente più per offrirle un rifugio all'interno della scuola che per le sue capacità divinatorie. Da dietro i suoi spessi occhiali da vista che le ingrandiscono spaventosamente gli occhi, la Cooman si diletta nell'oracoleggiare presagi di morte e disgrazie (soprattutto al povero Harry) anche se, nella maggior parte dei casi, le sue profezie si rivelano errate. Eccezion fatta, ovviamente, per quelle riguardanti Lord Voldemort e Harry Potter, formulate mentre la professoressa si trovava in trance. Emma Thompson, che nella trasposizione cinematografica interpreta la docente di Divinazione, rende perfettamente il senso di inadeguatezza della Cooman e i suoi modi drammatici nell'esprimersi, meno la sua indole un po' presuntuosa che nei film non traspare assolutamente.

5. Albus Silente

Richard Harris è Albus Silente in una sequenza del film Harry Potter e la Pietra Filosofale

Insegnante di Difesa contro le Arti Oscure e docente Trasfigurazione prima e Preside di Hogwarts dopo, Albus Silente è sicuramente la figura più carismatica della saga nonché vero e proprio pilastro della Scuola di Magia e Stregoneria. Nei romanzi, il professore ci viene descritto come un uomo molto anziano, alto e magro, dai capelli e dalla barba color argento ed estremamente lunghi e dagli occhi di un azzurro chiaro, luminosi e scintillanti. È, inoltre, un mago tanto potente quanto saggio, dall'indole eccentrica ma, soprattutto, riflessiva, capace di mantenere la calma in qualsiasi situazione. Ed è proprio in questo modo che ci viene riportato sul grande schermo da Richard Harris, attore che impersona Silente nei primi due film, rendendone perfettamente i tratti fisici e caratteriali. Altrettanto, purtroppo, non si può dire per il suo sostituto, Michael Gambon, che, in più occasioni, trasmette al personaggio il suo piglio severo e intimidatorio, perdendo spesso le staffe. Nonostante ciò, rimane uno dei professori di Hogwarts che più amiamo.

4. Dolores Umbridge

Imelda Staunton in una sequenza di Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Probabilmente non sarà nella top 10 delle vostre insegnanti di Hogwarts preferite ma Dolores Umbridge è di certo uno dei professori della saga di Harry Potter meglio trasposti dal libro al cinema, non tanto per l'aspetto fisico quando per quello caratteriale. Sottosegretario del Ministero della Magia, la Umbridge (interpretata da Imelda Staunton) entra a far parte della schiera dei docenti con Harry Potter e l'ordine della Fenice, quando viene nominata insegnante di Difesa contro le Arti Oscure dal Ministro Cornelius Caramell in persona. La sua missione? Vigilare sulle attività della scuola (e del Preside) e prevenire qualsiasi iniziativa sovversiva. Dietro a un aspetto apparentemente innocuo e terribilmente kitsch si nasconde, in realtà, una donna perfida e irritante, dedita alle punizioni corporali e all'emissione di decreti didattici.

3. Severus Piton

Alan Rickman è il Professor Severus Piton in una scena del film Harry Potter e la Pietra Filosofale

Severus Piton può essere sicuramente considerato il personaggio più controverso e discusso dell'intera saga di Harry Potter. Insegnante di Pozioni dal primo al quinto anno ma aspirante docente di Difesa contro le Arti Oscure da sempre, Piton riesce a ottenere questo agognato ruolo in Harry Potter e il principe mezzosangue e, dopo aver ucciso Albus Silente, conquista anche la carica di Preside della scuola. Come abbiamo detto, l'ex Mangiamorte è un personaggio ambiguo e, a tratti, inquietante, caratteristiche perfettamente riportate sul grande schermo dal compianto Alan Rickman. Fino alla fine non appare chiara la sua posizione: nei primi volumi sembra il principale antagonista di Harry, per poi trasformarsi nel braccio destro di Voldemort e, infine, rivelarsi per il leale alleato di Silente che è sempre stato. I suoi occhi neri e gelidi che fanno pensare a due tunnel immersi nel buio come descritti nel romanzo sono quelli che ritroviamo nei film, solo l'età non corrisponde: una trentina d'anni nel libro, decisamente di più nella sua trasposizione.

2. Minerva McGranitt

Maggie Smith è la professoressa McGranitt

Vicepreside di Hogwarts, direttrice della casa dei Grifondoro e una dei pochi Animagi del paese: questa è Minerva McGranitt, insostituibile insegnante di Trasfigurazione, interpretata sul grande schermo dalla grandissima Maggie Smith. Impariamo a conoscerla (e ad adorarla) fin da Harry Potter e la pietra filosofale, quando si presenta sotto forma di gatto alla prima lezione frequentata da Harry e Ron. Maga potente, austera nell'abbigliamento e inflessibile nella condotta, la McGranitt non esita a rivelarsi una donna ardita e coraggiosa, come vediamo nella battaglia di Hogwarts ma anche nel corso dei vari capitoli dell'intera saga. L'aspetto rigoroso descritto dalla Rowling è quello che ritroviamo nei film (eccezion fatta per i capelli corvini e gli occhiali squadrati) e anche la sua attitudine severa ma estremamente giusta trova una perfetta corrispondenza tra i libri e la trasposizione cinematografica.

1. Remus Lupin

David Thewlis con Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, 2004

Concludiamo la nostra top 10 dei professori di Hogwarts meglio trasposti dal libro al cinema con uno dei personaggi più amati dell'intera saga di Harry Potter, al di là della sua attività di insegnante: stiamo parlando di Remus Lupin, titolare della cattedra di Difesa contro le Arti Oscure durante il terzo anno. Lupin (interpretato nei film da David Thewlis) è un personaggio complesso e davvero interessante: non solo è un licantropo, condizione che viene svelata nel corso di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ma è anche un membro dei Malandrini, gruppo composto dallo stesso Remus (Lunastorta), da James Potter (Ramoso), Sirius Black (Felpato) e Peter Pettigrew (Codaliscia) e così ribattezzato per l'attitudine dei suoi affiliati a infrangere le regole e compiere misfatti. Fin dal loro primo incontro sul treno verso la Scuola di Magia, tra Lupin e Harry si instaura un rapporto che va oltre la normale relazione insegnante-studente: Remus diventa, infatti, un vero e proprio alleato del giovane mago, insegnandogli ad affrontare le proprie paure e a realizzare il preziosissimo Incanto Patronus. Nei libri viene descritto come un insegnante dalla particolare predisposizione per la propria materia e dalla rara e profonda comprensione verso i suoi studenti. Ed è proprio così che appare nella trasposizione cinematografica.