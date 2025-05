Harry Potter: il gioco da tavolo Un anno a Hogwarts è in sconto su Amazon

Il gioco da tavolo Harry Potter: Un anno a Hogwarts è attualmente in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 33,64€ con uno sconto del 7% sul prezzo più basso degli ultimi 30gg: indicato (35,99€) e del 16% sul prezzo consigliato indicato (39,99€). I dettagli relativi al gioco in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il gioco da tavolo Harry Potter: Un anno a Hogwarts indicato è venduto e spedito da Amazon. Badate che si tratta di un'offerta a tempo.

Harry Potter: Un anno a Hogwarts - La saga prende vita sul tabellone

Harry Potter: Un anno a Hogwarts è un gioco da tavolo strutturato per restituire un'esperienza immersiva nell'universo della celebre saga. Ideato per 1 a 8 partecipanti, si sviluppa lungo un anno scolastico all'interno del castello di Hogwarts, mettendo i giocatori in competizione per la conquista della Coppa delle Case. Ogni partecipante sceglie un personaggio tra quelli principali della serie e si muove attraverso missioni, duelli e incontri magici.

Il gioco si distingue per un impianto che consente flessibilità: cinque modalità, trenta carte missione e quindici personaggi giocabili costruiscono la rigiocabilità. L'inclusione di elementi come il Quidditch e la modalità "Il Ritorno di Voldemort" contribuisce a ricreare con efficacia l'identità del franchise.