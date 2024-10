Harry Potter: il gioco da tavolo Quidditch Clash è in offerta su Amazon

Se amanti del mondo di Harry Potter e dello sport del Quidditch siete nel posto giusto; oggi vi segnaliamo che su Amazon è attualmente in sconto il gioco da tavolo Quidditch Clash.

Il mondo di Harry Potter, creato da J.K. Rowling, ha lasciato un segno indelebile sul pubblico di tutto il globo. Le avventure del giovane mago e dei suoi amici a Hogwarts non solo hanno conquistato milioni di lettori e spettatori, ma hanno anche ridefinito il genere fantasy per una nuova generazione. La saga ha esplorato temi universali come l'amicizia, il coraggio e la lotta tra il bene e il male, rendendoli accessibili a lettori di tutte le età.

Un elemento iconico di questo mondo è il Quidditch, lo sport magico praticato su scope volanti. Il Quidditch è diventato un simbolo di originalità nell'universo di Harry Potter, tanto da essere trasformato in un fenomeno esterno agli stessi libri e film. L'inclusione di questo sport nella trama ha reso l'esperienza di Hogwarts ancora più coinvolgente e poliedrica, alimentando l'immaginazione dei fan. Il Quidditch rappresenta non solo l'intrattenimento del mondo magico, ma anche l'idea di competizione, gioco di squadra e lealtà, temi che echeggiano anche nei racconti principali del maghetto in questione.

Oggi vi segnaliamo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il gioco da tavolo Quidditch Clash, dal mondo di Harry Potter, in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 20,30€, con uno sconto del 25% sul prezzo consigliato indicato. Se interessati al recupero, o ad avere informazioni in più sull'articolo ludico in questione, passate dal box seguente o cliccate su questo indirizzo.

Uno sport che si fa gioco da tavolo

Targato Clementoni, il gioco da tavolo Quidditch Clash, dal mondo di Harry Potter, contiene 4 mazzi di carte indicanti le case di Howgarts, il tabellone, le tessere con le condizioni meteo e il campo di gioco, un gettone Boccino d'oro e le pedine Cercatore. Compito di ogni giocatore sarà quello di scegliere un mazzo delle case di Howgarts, ricordando che ognuna di esse si distingue con abilità specifiche, per giocare una partita di quidditch. Chi segna più punti o prende il boccino d'oro vince, scontrandosi con possibili cambiamenti meteo, spostamenti del boccino ecc.ecc.

Approfittate anche voi di questo sconto su Amazon per recuperare un gioco da tavolo che vi farà entrare nel famosissimo sport seguito dai maghi e dalle streghe di tutto il mondo.