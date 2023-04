Harry Potter Hogwarts Battle: il gioco da tavolo ispirato al mondo di J.K.Rowling è super scontato su Amazon

Su Amazon il gioco da tavolo ispirato al gigantesco mondo di Harry Potter è in super sconto; non lasciatevi scappare un'occasione così ghiotta.

Il gioco da tavolo ispirato al mondo di Harry Potter è in offerta su Amazon. Targato Asmodee, stiamo parlando di un'esperienza ludica assolutamente imperdibile sia per i fan del maghetto occhialuto che per tutti gli altri. Unite le vostre forze per affrontare il male sconosciuto che sta minacciando d'invadere il mondo magico. Sul sito potete trovarlo a 39.55 €, con uno sconto del 21% dal prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box che trovate di seguito.

Quest'edizione del gioco da tavolo di Harry Potter (Hogwarts Battle) comprende: un tabellone di gioco, 252 carte suddivise per tipo (47 piccole, 142 normali, 63 grandi), 4 dadi, 7 box del gioco, 7 regolamenti, 4 plance giocatore, 8 segnalini controllo malvagio e 70 segnalini (35 attacco, 25 influenza, 4 salute, 2 scudi, 4 horcrux).

Harry Potter: i 7 grandi errori che la serie reboot potrebbe correggere

Nel corso delle varie partite indosserete i panni degli eroici protagonisti da Harry Potter e la pietra filosofale in poi: Harry, Ron Weasley, Hermione Granger o Neville Paciock. Il vostro scopo sarà quello di sconfiggere una serie di perfide minacce. I maghi oscuri vi lanceranno contro svariati attacchi con l'obiettivo di conquistare il mondo magico un luogo alla volta. Iniziando con un mazzo di carte personale, userete le vostre abilità e la vostra influenza per costruirne uno sempre più potente con i personaggi, gli incantesimi e gli oggetti dell'iconico Mondo Magico. Solo agendo insieme sarete in grado di proteggere il castello di Hogwarts e sconfiggere Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato! Avrete il coraggio e le capacità per affrontare una minaccia del genere?