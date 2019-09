Harry Potter all'Esselunga: in arrivo la collezione di tazze dedicate al celebre maghetto

Harry Potter spargerà la sua magia all'Esselunga sotto forma di tazze da collezione dotate di "superpoteri". A partire da domani, 5 settembre, fino al 20 ottobre 2019 tutti i clienti della catena di supermercati potranno cominciare a raccogliere punti per portare a casa delle chicche da veri fan.

L'iniziativa fa parte del progetto Amici di scuola, avviato da Esselunga nel 2015 per fornire materiale alle scuole attraverso buoni che vengono rilasciati ai clienti a fronte di una spesa minima di 25 euro. Nel 2019 la catena ha deciso di superare tutte le aspettative, inserendo nel progetto anche la speciale raccolta punti che consentirà di arricchire la propria collezione di ceramiche con le 6 tazze speciali di Harry Potter.

In palio ci saranno due tipi di gadget: le tazze hot scalda e rivela, e le tazze Dark che si illuminano al buio. Sulla superficie visibile infatti non sono presenti, apparentemente, Harry Potter e compagni ma compariranno come per magia. Le 3 tazze Hot sveleranno la figura nascosta solo quando si verseranno all'interno liquidi alla temperatura di almeno 50 gradi, mentre le 3 tazze Dark faranno apparire i personaggi solo una volta lasciate al buio. Tre le versioni disponibili per la serie "Hot" - Magical Creatures, Quidditch e Back to Hogwarts -, altrettante per la serie "Dark" - Patronus, Houses e Dark Arts -.

Un pratico consiglio: le tazze sono tutte realizzate in ceramica ma è consigliabile lavarle a mano, senza l'uso di spugne o lavastoviglie, per evitare che la "magia" delle figure che appaiono e scompaiono possa svanire.

Come ottenerle: funziona come qualunque raccolta punti per i possessori della carta fedeltà. Basta ottenere 8 bollini dell'Esselunga (1 bollino equivale a 25 euro di spesa o a 50 punti fragola) da apporre sulla scheda che si può richiedere in cassa, e aggiungere 2 euro. Tutti coloro che riusciranno a farlo tra il 5 settembre e il 20 ottobre potranno portare a casa le magiche tazze di Harry Potter.