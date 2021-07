Harry Potter: i fan potranno immergersi nella Foresta Proibita grazie a un'esperienza unica

I fan di Harry Potter potranno vivere un'esperienza unica ambientata nella Foresta Proibita a partire dall'autunno. Per immergersi nell'incredibile mondo creato da J.K. Rowling si dovrà andare ad Arley Hall, in Cheshire: nel Regno Unito un'area verrà infatti trasformata per ricreare alcuni passaggi della storia raccontata tra le pagine e nei film grazie alle apparizioni di alcuni animali fantastici.

Warner Bros e Tinkwell Group hanno annunciato infatti l'evento Harry Potter: A Forbidden Experience che aprirà i battenti nel mese di ottobre nel Regno Unito. L'esperienza avrà una durata di circa 60-90 minuti e si svolgerà presso gli spazi dell'Arley Hall & Gardens. Il costo del biglietto è di 19 sterline e i fan di tutte le età potranno accedere ogni sera.

Il percorso, che verrà compiuto al buio, sarà caratterizzato da suoni, effetti speciali e luci che porteranno in vita il mondo magico creato da J.K. Rowling, mentre in una delle aree sarà possibile acquistare cibo e bevande a tema. L'evento celebra alcune delle scene più indimenticabili ambientate nella Foresta Proibita mostrate nelle storie di Harry Potter e Animali fantastici e dove trovarli e i visitatori potranno interagire con i personaggi magici, lanciare incantesimi e contribuire a rendere unici i momenti trascorsi insieme agli amici e alla famiglia.

Tra le apparizioni ci saranno quelle dei Centauri, di un Ippogrifo e di altre creature, e i fan potranno assistere a un Patronus.