Harry Potter: Emma Watson e quell'errore fotografico nella reunion, notato dai fan

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts è stata la reunion di Harry Potter di cui avevamo bisogno e che meritavamo... Eccetto che per un piccolo errore che riguarda Emma Watson.

Durante lo speciale, infatti, sembra sia stato commesso un errore alquanto buffo nel mostrare le foto dei protagonisti da bambini.

Per rincarare la dose di nostalgia, nel programma sono stati mostrati degli scatti di Daniel Radlciffe, Rupert Grint, Emma Watson e gli altri attori della saga in varie fasce d'età, solo che... La foto di Emma Watson da bambina non era in realtà la sua, ma di un'altra celebre Emma del mondo dello spettacolo.

A notarlo, come riporta Screen Rant, sono stati dei fan sui social, che hanno messo a confronto la foto di Emma con le orecchie di Minnie con quella condivisa su Instagram da Emma Roberts.

Come potete vedere si tratta dello stesso identico scatto, quindi non vi sono molti dubbi su chi sia davvero il soggetto della foto...

Ma per fortuna la reunion di Harry Potter è stata così emozionante, che davvero in pochi sembravano essersene accorti, e sicuramente anche Emma & Emma si faranno una grossa risata nel ripensarci in futuro. E voi, siete già tornati a Hogwarts?