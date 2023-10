Harry Potter: Warner nei guai dopo che un bambino si è ferito con una copia della bacchetta magica

Secondo TMZ, una madre ha fatto causa alla Warner Bros. dopo che una replica della bacchetta di Harry Potter avrebbe ferito l'occhio del suo bambino.

Secondo quanto riportato sul sito, "Jessica Perry afferma di aver comprato in un negozio una replica fedele della bacchetta di 'Harry Potter' con una funzione di penna luminosa e di averla data ai suoi figli... solo che ha finito quasi per cavare l'occhio di suo figlio di 3 anni".

Si dice che ciò sia accaduto quando il figlio maggiore stava agitando la bacchetta, solo che la "parte metallica della penna" è volata via e ha colpito il bambino più piccolo nell'occhio.

Tragicamente, la penna ha rotto il bulbo oculare del bambino, rendendolo quasi cieco e richiedendo almeno due interventi chirurgici. La madre ritiene che la bacchetta fosse difettosa e sostiene che la Warner Bros. avrebbe dovuto intervenire in quanto esiste almeno una recensione online che descrive un incidente simile.

La causa si spinge fino a sostenere che i colliri usati dal bambino lo fanno urlare dall'agonia e che è rimasto terrorizzato dal dover indossare una benda per gli occhi. Si dice addirittura che, in futuro, dovrà proteggere la retina al punto da non poter praticare sport o vivere una vita normale. La donna ha intentato causa alla Warner chiedendo un risarcimento di 8 milioni di dollari.

Nel frattempo, ricordiamo che Warner sta lavorando alla nuova serie di Harry Potter che arriverà in streaming sulla piattaforma Max prossimamente.