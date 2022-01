Harry Potter: Emma Watson ed Emma Roberts scherzano sull'errore della reunion

Emma Watson ed Emma Roberts hanno scherzato sul piccolo errore fotografico contenuto in Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

Ieri l'EmmaVerse si è arricchito di un nuovo capitolo! Emma Watson ed Emma Roberts hanno, infatti, scherzato sul "piccolo" errore fotografico di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

La speciale reunion distribuita su HBO Max presenta un clamoroso errore. Una fotografia inglobata nel montaggio finale, infatti, mostra una piccola Emma Roberts con le orecchie di Mickey Mouse e non, come sostiene la didascalia, una giovanissima Emma Watson! Comunque, le due attrici l'hanno presa con filosofia e hanno fatto ironia su Instagram. Emma Watson ha postato la foto e ha scritto: "Non sono io questa bimba carinissima! #EmmaSorellePerSempre".

Emma Roberts ha prontamente risposto attraverso le sue Instagram Stories: "Haha! Non ci credo!". I produttori di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts hanno risposto in tal modo ai numerosi appelli dei fan: "Ben fatto, fan di Harry Potter. Vi siete accorti del nostro errore di montaggio! Presto rimedieremo!".

La speciale reunion che coinvolge alcuni dei protagonisti della saga di Harry Potter (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) è disponibile su HBO Max dall'1 gennaio 2022. E voi, avete adocchiato altri errori?!