Harry Potter: ecco Hagrid e il piccolo protagonista a spasso per la Londra anni '90 nel video dal set

Le riprese della serie TV Harry Potter della HBO stanno continuando a Londra, con il giovane mago interpretato da Dominic McLaughlin avvistato ancora una volta insieme al gigantesco Hagrid interpretato da Nick Frost. Mentre camminano insieme per il centro di Londra, sembra che si stiano preparando per entrare a Diagon Alley.

Il film non ha dedicato molto tempo a mostrare questi due personaggi insieme nel mondo dei Babbani. Tuttavia, alcune scene con Hagrid nella metropolitana di Londra sono state girate e alla fine sono state inserite tra le scene eliminate di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Le auto sembrano tutte risalenti alla fine degli anni '90, a conferma ancora una volta che il reboot di Harry Potter non sposterà l'azione ai giorni nostri. Questa decisione è stata accolta con favore dai fan che temevano che questa versione dei romanzi di J.K. Rowling potesse cercare di attualizzare o addirittura americanizzare il mondo magico.

Le differenze tra Nick Frost e Robbie Coltrane: il nuovo Hagrid

Analogamente al compianto Robbie Coltrane, la performance di Frost sarà integrata da una controfigura decisamente più enorme, regalandoci un Hagrid interpretato da una star famosa e perfettamente in linea con la versione del mezzo gigante, guardiacaccia e giardiniere della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

La maggior parte delle persone sembra concordare sul fatto che sia positivo che la serie si affidi a questo tipo di effetto pratico piuttosto che far indossare a Frost un costume per la motion capture e trasformare Hagrid in un personaggio in CGI. "Senti, sono un papà anch'io, quindi sarò molto protettivo nei confronti dei bambini, e penso che questo sia uno dei tratti fondamentali del rapporto di Hagrid con loro", ha detto recentemente l'attore parlando del suo approccio al personaggio. "È molto protettivo nei loro confronti, e onestamente non vedo l'ora".

"Ho avuto l'opportunità di andare a vedere alcuni set, stanno facendo crescere la barba di Hagrid, vedo il Cappello Parlante e ci sono alcune bacchette magiche. È assolutamente incredibile", ha rivelato Frost. "Avere la possibilità di iniziare a imparare il copione di Francesca e passare del tempo con [il regista] Mark Mylod - questo è il motivo per cui ho voluto farlo fin dall'inizio - per poter raccontare di nuovo la storia ed essere Hagrid".

Harry Potter: Nick Frost è Hagrid nella prima immagine dal set

Chi sono i nuovi protagonisti di Harry Potter della HBO

Dominic McLaughlin è stato scelto per interpretare Harry Potter, Arabella Stanton sarà Hermione Granger e Alastair Stout interpreterà Ron Weasley. Ad affiancarli ci saranno Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavanda Brown e Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley.

Il cast adulto di Harry Potter include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGonagall, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Quirrell, Louise Brealey nel ruolo di Madam Rolanda Hooch e Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Filch. A loro si uniranno Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley, Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley, Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander e Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge.