Harry Potter e l'Ordine della Fenice: una scena fondamentale è stata tagliata dai film della saga

Una scena molto importante è stata omessa in Harry Potter e L'Ordine della Fenice, il quinto film dedicato alla saga creata dalla scrittrice J.K.Rowling e che ha affascinato tutto il mondo, un passaggio che sicuramente avrebbe aggiunto dettagli importanti alla storia.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson in una scena del film Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Questa scena fondamentale presente nel libro da cui Harry Potter e l'ordine della Fenice è tratto vedeva protagonista la professoressa McGranitt in un confronto acceso con la professoressa Umbridge, insegnante di Difesa contro le Arti Oscure inviata dal Ministero della Magia a Hogwarts. La scena centrale del quinto libro, che si può leggere nel capitolo 29, è tutt'altro che un momento di poco conto e meritava di stare nel film. Infatti, in questo libro agli studenti vengono assegnati appuntamenti individuali con il loro capo casa per parlare della loro futura carriera. Quando Harry arriva in ritardo per il suo incontro con la Professoressa McGranitt, scopre che la professoressa Umbridge si è autoinvitata al colloquio.

Nella scena, la Professoressa McGranitt si accanisce verbalmente contro la Professoressa Umbridge insinuando che Harry non potrà mai diventare un Auror in un modo che i lettori hanno amato in maniera spropositata. È uno scambio apparentemente semplice, ma la direttrice della casa di Grifondoro, dopo le rimostranze della professoressa Umbridge, dice a Harry:

"Ti aiuterò a diventare un Auror anche se è l'ultima cosa che faccio. Se devo allenarti ogni sera, mi assicurerò che tu ottenga i risultati richiesti".

Un momento epico per i fan di Harry Potter e molto significativo, visto che nei film non si accenna minimamente al fatto che Harry voglia diventare un Auror, dettaglio questo che avrebbe dato sicuramente un apporto in più alla storia, evidenziando come la professoressa McGranitt sia contro le manovre del Ministero e soprattutto contro Dolores Umbridge.

Certo, i libri della saga di Harry Potter contengono una grande quantità di informazioni e una marea di personaggi complicati, ricchi retroscena, trame intrecciate, quindi è comprensibile che non tutti i dettagli siano rientrati negli adattamenti cinematografici, ma scene come questa avrebbero dato quel tocco in più alla narrazione.