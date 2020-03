Harry Potter e la pietra filosofale: J.K. Rowling aveva rivelato ad Alan Rickman dettagli inediti

Alan Rickman è ricordato anche per il ruolo di Severus Piton, uno dei personaggi fondamentali dell'universo di Harry Potter creato da J.K. Rowling da lui interpretato a partire da Harry Potter e la pietra filosofale. A tale proposito Rowling ha spiegato di aver anticipato a Rickman dei dettagli allora inediti sul suo personaggio.

La scrittrice tempo fa aveva risposto alla domanda di una follower, interessata a conoscere il segreto che Rowling avrebbe confessato ad Alan Rickman ben prima della pubblicazione del finale della saga letteraria:"Ho rivelato ad Alan cosa c'è dietro la parola 'Sempre'". Il riferimento è alla sequenza in cui Harry rivive i ricordi di Piton, tra cui una conversazione tra quest'ultimo e Silente, in cui il professore rivela al preside di Hogwarts l'amore profondo nei confronti di Lily, la madre di Harry.

Tempo addietro, Alan Rickman aveva confessato questo dettaglio molto importante, senza svelare il contenuto del segreto:"Mi ha aiutato a capire che era un personaggio molto più complicato e che la storia non era semplice come tutti potevano pensare. Se ricordate, quando ho girato il primo film aveva scritto solo tre o quattro libri, quindi nessuno sapeva cosa sarebbe accaduto tranne lei. Ed era importante per lei che io sapessi qualcosa".

Alan Rickman è scomparso nel 2016, dopo aver interpretato il professor Severus Piton - Snape nella versione originale - per l'intera durata della saga di Harry Potter, dal 2001 al 2011.

Stasera Italia 1 trasmette il primo film della saga cinematografica, Harry Potter e la pietra filosofale. Domani sarà la volta di Harry Potter e la camera dei segreti. Per i successivi tre lunedì/martedì Mediaset proseguirà nella programmazione dell'intera saga, che si concluderà martedì 7 aprile con Harry Potter e i doni della morte - Parte 2.