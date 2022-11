Harry Potter e la Maledizione dell'Erede diventerà un film prodotto da Warner?

Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, lo spettacolo teatrale che ha debuttato nel 2016 a Londra, potrebbe diventare un film, secondo alcune indiscrezioni apparse online.

Warner Bros starebbe valutando alcuni progetti per poter ampliare l'universo, cinematografico e forse televisivo, basato sui romanzi di J.K. Rowling.

Non è la prima volta che si parla di un possibile adattamento dell'opera teatrale scritta da Jack Thorne con la collaborazione di J.K. Rowling e ora gli eventi raccontati in Harry Potter e la Maledizione dell'Erede sono nuovamente al centro di ipotesi e supposizioni.

Al centro della trama c'è il figlio di Harry, Albus Severus, mentre frequenta la scuola di Hogwarts e stringe amicizia con il figlio di Draco Malfoy.

Harry Potter e la Maledizione dell'Erede: uno spettacolo magico che stupisce e intrattiene

Le fonti, ovviamente non confermate e di cui non si è ancora verificata l'attendibilità di Puck News, sostengono che David Zaslav, presidente e CEO di Warner Bros, sembra voler dare nuova linfa alla saga del Wizarding World sfruttando gli eventi al centro dell'opera che porterebbe quindi sugli schermi una nuova generazione di studenti di Hogwarts, oltre a riportare in scena i protagonisti più amati della saga.