Harry Potter e la camera dei segreti: Emma Watson e quell'abbraccio imbarazzante sul set

Emma Watson ha recentemente svelato una divertente curiosità a proposito di una scena di Harry Potter e La Camera dei Segreti. L'attrice è nota in tutto il mondo per aver vestito i panni della puntigliosa Hermione Granger nella celebre saga da J.K. Rowling.

Pare infatti che originariamente lo script della pellicola prevedesse che la giovanissima attrice (a quel tempo appena undicenne) dovesse abbracciare Harry e Ron (interpretati rispettivamente da Daniel Radcliffe e Rupert Grint) in una scena finale del film. Emma Watson si sentiva però troppo imbarazzata nell'abbracciare i due ragazzi di fronte all'intero cast, e il regista Chris Columbus ha quindi modificato la scena: Hermione avrebbe prima abbracciato Harry e poi Ron, ma a causa dell'imbarazzo persistente l'abbraccio fra i due si è poi trasformato in una semplice stretta di mano.

Emma Watson ha inoltre confessato di aver lasciato l'abbraccio con Daniel Radcliffe troppo frettolosamente, così la pellicola è stata "fermata" per qualche secondo per dare l'impressione che la stretta fra i due durasse più a lungo di quello che in realtà è stato.

La sua esitazione nei confronti di Ron non è sfuggita ai fan, che già in Harry Potter e La Camera dei Segreti hanno visto il segnale precursore della relazione sentimentale che si sarebbe sviluppata fra i due personaggi della saga.