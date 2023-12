Harry Potter: il bellissimo set LEGO che riproduce l’ufficio di Silente è sceso di prezzo su Amazon

Fra i luoghi più iconici presenti all'interno del mondo di Harry Potter, figura sicuramente l'ufficio di Silente. Si tratta di un posto apparentemente irraggiungibile, con un'alone leggendario che lo contraddistingue da tutte le altre stanze della celebre scuola di magia e stregoneria creata da J.K. Rowling. Il motivo? La grandissima fama di uno dei più grandi presidi che la storia abbia mai visto. I fan hanno avuto modo di "vivere" questo ufficio sia attraverso le storie cartacee, che le trasposizioni cinematografiche. Queste ultime hanno sicuramente contribuito ad alimentare ancor di più la fama del posto, rendendolo più nitido nell'immaginario contemporaneo.

Pare proprio che Amazon abbia deciso di pensare ai fan di sempre di Harry Potter, mettendo in offerta un set LEGO tematico ispirato proprio all'ufficio di Silente. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 79,90€, con un leggero sconto dell'11% sul prezzo segnato in precedenza (89,99€). Pur non essendo una grandissima diminuzione di prezzo, vale comunque la pena sfruttarla per recuperare un pezzo da collezione come questo. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere informazioni aggiuntive sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un set LEGO a tema Harry Potter unico nel suo genere

Su Amazon il set LEGO dell'ufficio di Silente, visto in Harry Potter e la camera dei segreti viene così descritto: "Questo set LEGO Harry Potter comprende la parte riservata della biblioteca di Hogwarts, l'ufficio di Silente a 4 livelli, con tanti accessori originali e le 6 minifigure tematiche di Harry Potter, Hermione Granger, Albus Silente, Severus Piton, Argus Gazza e Madama Pince, più un gatto. Ogni stanza è piena di oggetti presenti nei film, tra cui il mantello dell'invisibilità di Harry, il Pensatoio, la Spada di Grifondoro e il Cappello Parlante. Gli accessori includono anche un cappello da strega per Madam Pince, una lanterna e la piccola Fanny che risorge dalle ceneri".

Se anche voi siete fan di Harry Potter non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un set LEGO così curato. Non solamente un possibile supplemento per le vostre personali collezioni, ma anche un'ipotetica idea regalo per un'occasione speciale.