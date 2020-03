Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: Ian McKellen rifiutò il ruolo di Silente, ecco perché

A Sir Ian McKellen, una vera e propria leggenda vivente, era stato proposto un ruolo in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ma lui ha rifiutato. Quando gli è stato chiesto se avesse mai rifiutato un ruolo perché troppo puerile o troppo sciocco l'attore britannico ha risposto: "Circa una volta a settimana, oh sì, è un continuo, moltissimi film."

Ma ovviamente non è questo il caso. McKellen ha dichiarato in passato di aver rifiutato il ruolo di Albus Silente ne Harry Potter e il prigioniero di Azkaban dopo la morte di Richard Harris, altra leggenda del cinema di origine irlandese, perché non voleva assumersi la responsabilità di interpretare nuovamente un personaggio del genere: "Ho avuto abbastanza problemi ad interpretare una leggenda. Due sarebbe davvero troppo." (riferendosi al suo ruolo di Gandalf ne Il Signore degli Anelli).

Dopo la morte di Harris nel 2002 a McKellen fu offerta la possibilità di interpretare il professor Silente nella serie di Harry Potter ma soltanto negli ultimi anni, durante l'episodio del ventesimo anniversario di un talk show britannico, l'attore ha rivelato il vero motivo per cui ha rifiutato una delle più importanti offerte ricevute durante la sua lunga carriera cinematografica.

Pare infatti che anni addietro, in un'intervista, Richard Harris avesse definito McKellen, insieme ad attori del calibro di Derek Jacobi e Kenneth Branagh, come un interprete "tecnicamente brillante, ma senza passione". Sir Ian McKellen, all'epoca dichiarò: "Beh, Derek Jacobi, Kenneth Branagh... almeno sono in buona compagnia. In ogni caso sono parole prive di significato."

Nell'intervista McKellen commentò le critiche dicendo: "Quando mi hanno chiamato e mi hanno chiesto se fossi stato interessato a far parte dei film di Harry Potter non dissero per quale ruolo. Ho capito a cosa stavano pensando e non potevo davvero farlo... Non potevo prendere il ruolo di un attore che sapevo non avrebbe approvato." "Vuoi dire che saresti potuto essere Silente?" Chiese l'intervistatore. "Beh quando vedo i poster di Michael Gambon" a volte penso di essere io", rispose McKellen ridendo.