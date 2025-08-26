Harry Potter, ecco dove seguire l’evento Back to Hogwarts a Milano in diretta streaming

Atteso ogni anno dai fan di Harry Potter, torna Back to Hogwarts, un evento ricco di celebrazioni e appuntamenti.

Proprio la mattina del 1° settembre, giovani maghi e streghe arrivano al binario 9 e ¾ per salire a bordo dell'Hogwarts Express per iniziare un nuovo anno magico alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e così quella data da qualche anno è la protagonista dell'evento.

In Italia quest'anno l'appuntamento per tutti i fan di Harry Potter è al Teatro Nazionale di Milano, tematizzato per l'occasione, dalle ore 08:45 alle ore 14:00 circa, con attività speciali, sorprese, grandi ospiti e tanta magia, in attesa dello scoccare delle ore 11:00, il momento più atteso che segna l'effettiva partenza dell'Hogwarts Express dal binario 9 e ¾, per l'inizio del nuovo anno scolastico.

Harry Potter, Back to Hogwarts a Milano

Back to Hogwarts in diretta streaming per la prima volta

Per la prima volta, inoltre, l'evento, organizzato da Warner Bros. Discovery Italia, sarà visibile in live streaming su tutti sui canali social di Harry Potter Italia (@harrypotterit), Instagram e TikTok.

Ad accogliere i fan di Harry Potter anche aree tematizzate ed elementi iconici della saga per foto memorabili e per un divertimento assicurato, grazie alla collaborazione con Geox, Lego®, Roncato e Witor's. Per celebrare l'evento sono in arrivo tante iniziative, fra programmazioni speciali tv, ritorni al cinema, esperienze a tema, lanci di prodotti tematizzati.

Daniel Radcliffe

La magia di Harry Potter torna al cinema

Sarà possibile celebrare il Back To Hogwarts anche al cinema. Dal 28 agosto al 3 settembre, infatti, tornerà al cinema Harry Potter e il calice di fuoco, il quarto iconico capitolo della serie di film di Harry Potter, diretto da Mike Newell, che celebra quest'anno il suo 20° anniversario. Sarà l'occasione per i fan di Harry Potter di rivivere sul grande schermo le emozioni del torneo Tremaghi, e per i fan più giovani di vedere per la prima volta il film in sala.

Cartoon Network (canale 607 su Sky) dall'8 settembre al 13 ottobre, ogni lunedì alle 20.55, trasmetterà Harry Potter: I Maghi delle Torte, lo show in cui James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley), presentano la prima sfida di pasticceria ispirata a Harry Potter, dove pasticcieri professionisti creano spettacolari opere ispirate alla serie di Harry Potter.

Sui canali del gruppo Warner Bros. Discovery saranno previste delle grafiche speciali con informazioni e curiosità sul mondo di Harry Potter e in particolare sul Back To Hogwarts, durante l'intera giornata del 1° settembre. Questa attività speciale prenderà vita su Food Network, DMAX, Warner TV e K2, per avvicinare ancora di più i fan di Harry Potter alle celebrazioni di questa giornata speciale.

La mostra a tema in arrivo a Milano: le date

Dal 19 settembre arriva a Milano Harry Potter: The Exhibition, l'attesissima mostra dietro le quinte che celebra i momenti iconici, i personaggi, le ambientazioni e le creature magiche viste nei film di Harry Potter e Animali Fantastici, così come le meraviglie dell'esteso universo di Harry Potter, inclusi costumi, oggetti di scena e immagini dalla produzione di Broadway vincitrice del premio Tony Harry Potter and the Cursed Child, ospitata in Italia al The Mall (Piazza Lina Bo Bardi, Piazza Alvar Alto 1).

I visitatori potranno vedere da vicino tutto, dai costumi originali agli autentici oggetti di scena, mentre intraprendono un viaggio personalizzato attraverso ambientazioni innovative, straordinarie e magiche, attraverso oltre 20 sezioni, tecnologie interattive e tante attività, come la ricerca delle icone del Boccino d'Oro™ all'interno del percorso dell'Exhibition.