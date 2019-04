Harry Potter: distrutta la tomba di Dobby, l'elfo domestico

Harry Potter, in I Doni della Morte, costruisce una tomba per Dobby e il memoriale, rimasto sulla spiaggia dove è stato girato il film, è stato distrutto.

Harry Potter, nel film I Doni della morte, costruiva una tomba per ricordare il coraggioso Dobby, l'elfo domestico che aveva aiutato lui e i suoi amici.

Sulla spiaggia di Freshwater West, usata per le riprese di quelle emozionanti sequenze, era rimasto dal 2009 quel piccolo memoriale, per la gioia di molti fan che da allora andavano a visitarlo, ora invece misteriosamente e inspiegabilmente distrutto.

La rimozione della lapide che era stata posizionata tra le dune della spiaggia sembra sia avvenuta nella giornata del 7 aprile: Hooi-Ling Lim, che vive ad Angle, ha notato i resti della tomba mentre passeggiava lunedì 8 aprile, ma un'amica della donna sostiene che sabato era ancora intatta.

Per ora le motivazioni dell'atto vandalico non sono state rese note e nemmeno l'identità di chi ha pensato fosse giusto distruggere uno dei luoghi apprezzati dai fan di Harry Potter.

L'elfo Dobby, nei romanzi e nei film, viene ucciso da Bellatrix Lestrange mentre salva Harry e i suoi amici, rinchiusi nella dimora della famiglia Malfoy, che, per rendergli omaggio, costruiscono poi con le loro mani una piccola tomba, posizionadovi sopra una lapide che riporta la scritta "Qui giace Dobby, un elfo libero".

Ecco le foto prima e dopo l'atto vandalico: