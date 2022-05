Harry Potter: in arrivo nuovi contenuti per HBO Max?

Il mondo di Harry Potter potrebbe presto espandersi con nuovi contenuti realizzati per HBO Max, come confermato dal CEO e presidente di Warner Bros Discovery in una nuova intervista.

David Zaslav, intervistato dal The Wall Street Journal, ha infatti parlato dei progetti per il franchise.

Animali Fantastici - I segreti di Silente ha ottenuto al suo debutto nelle sale americane solo 43 milioni di dollari, risultato che ha messo in forse la realizzazione degli ultimi due film previsti per concludere la storia di Newt Scamander. L'interesse per la saga creata da J.K. Rowling è però ancora grande da parte del pubblico.

David Zaslav ha ora rivelato che ha intenzione di incontrare la scrittrice nelle prossime settimane per discutere la possibilità di realizzare dei contenuti per la piattaforma HBO Max.

Per ora non ci sono però dettagli riguardanti la storia e i personaggi che potrebbero arrivare sugli schermi.

Animali Fantastici - I segreti di Silente svela cosa accade quando il professor Albus Silente, interpretato da Jude Law, sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald, parte affidata a Mads Mikkelsen dopo il licenziamento di Johnny Depp, trama per prendere il controllo del mondo magico. Impossibilitato ad agire in prima persona, affida al Magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il comando di un'intrepida squadra di maghi, streghe e di un coraggioso pasticciere babbano, per una missione pericolosa che li condurrà a incontrare animali fantastici vecchi e nuovi e ad affrontare le sempre più numerose legioni dei seguaci di Grindelwald. La posta in gioco è altissima: per quanto ancora Silente potrà limitarsi a fare da osservatore?