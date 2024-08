Harry Potter: il Cluedo tematico dal mondo di J.K. Rowling è attualmente in offerta su Amazon

Il mondo di Harry Potter, creato da J.K. Rowling, ha avuto un impatto culturale straordinario sin dalla pubblicazione del primo libro nel 1997. Con milioni di copie vendute e traduzioni in decine di lingue, la saga ha affascinato lettori di tutte le età, trasformandosi in un fenomeno globale. La sua ricca narrazione, i personaggi indimenticabili e l'ambientazione magica hanno creato un universo espanso che spazia da film a parchi a tema, merchandise, e persino spettacoli teatrali. Quanto sarebbe coinvolgente un gioco da tavolo Cluedo ambientato nel mondo di Harry Potter? Ogni partita potrebbe trasportare i giocatori a Hogwarts o nei vicoli di Diagon Alley, dove risolvere misteri diventa un'esperienza immersiva. Invece delle classiche stanze e dei soliti personaggi, i giocatori potrebbero muoversi tra la Sala Grande e la Stanza delle Necessità, cercando di scoprire chi ha usato quale incantesimo in quale luogo segreto. Questo potrebbe aggiungere un ulteriore livello di magia e avventura, mescolando il fascino intramontabile di Harry Potter con il divertimento del classico gioco Cluedo.

Partendo da un desiderio del genere vi segnaliamo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il Cluedo tematico di Harry Potter in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, il gioco è disponibile a 31,99€, con uno sconto del 26% sul prezzo consigliato (42,99€). Se interessati al recupero, o ad avere informazioni in più sul prodotto ludico in questione, passate dal box seguente o cliccate su questo indirizzo.

Il Cluedo ambientato nel mondo di Harry Potter

Nel Cluedo: Wizarding World Harry Potter Edizione indosserete i panni dei vostri protagonisti preferiti dal mondo di J.K. Rowling, e con loro indagherete su un crimine, anche se non troppo classico come potreste pensare. Il tabellone di gioco e le dinamiche in generale sono diverse da quelle di un qualsiasi Cluedo classico. Nella scatola troverete: il tabellone (con 4 ruote in cartone e 4 rivetti in plastica), 6 pedine, 93 carte (6 carte Studente, 21 carte Mistero, 33 carte Aiuto, 33 carte Mazzo nero), 6 segnalini Sospettato, 6 segnalini Oggetto, 40 segnalini Punti della casa, busta, 2 dadi standard, 1 dado di Hogwarts, blocco, il foglio di etichette e le regole del gioco.

Passate anche voi da Amazon per recuperare un Cluedo imperdibile per i fan di Harry Potter.