Harry Potter: Chris Columbus approva il possibile erede di Ralph Fiennes nel ruolo di Voldemort

HBO non ha ancora annunciato il casting della serie tratta dai romanzi di Harry Potter, ma alcune indiscrezioni avrebbero svelato chi potrebbe ereditare l'iconico ruolo del malvagio Lord Voldemort nel progetto televisivo tratto dai romanzi di J.K. Rowling.

Ad approvare le indiscrezioni emerse online è anche Chris Columbus, regista dei primi due film che hanno portato sul grande schermo le avventure del giovane mago.

L'opinione sul possibile erede di Ralph Fiennes

Durante una nuova intervista, il regista Chris Columbus ha infatti parlato dell'adattamento televisivo di Harry Potter. Rispondendo a una domanda sulla possibile scelta del premio Oscar Cillian Murphy per il ruolo di Voldemort, interpretato da Ralph Fiennes nei lungometraggi, il filmmaker ha dichiarato: "Cillian è uno dei miei attori preferiti, quindi sarebbe fantastico".

Harry Potter: chi è Francesca Gardiner, la showrunner della serie TV

Per ora HBO ha deciso di non annunciare nessun nome degli attori coinvolti nell'atteso progetto in modo ufficiale. A settembre era stato annunciato che per i ruoli di Harry, Ron, Hermione e degli altri giovani protagonisti potevano presentarsi bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, specificando che dovevano essere residenti nel Regno Unito e Irlanda. I produttori, secondo alcune notizie emerse nelle ultime settimane, sarebbero vicini alla scelta definitiva e, una volta stabiliti i nomi degli interpreti principali, dovrebbero essere annunciati anche quelli delle star internazionali che avranno le parti dei personaggi adulti come Voldemort, Piton, il preside Albus Silente, Hagrid e tutti gli altri professori, i seguaci di Voldemort e i membri delle famiglie di Harry, Ron e dei giovanissimi studenti di Hogwarts.

Le riprese della prima stagione della serie dovrebbero iniziare in estate, per un debutto previsto sugli schermi nel 2026 e 2027. L'annuncio ufficiale del casting da parte di HBO dovrebbe quindi arrivare entro qualche mese.