Il casting per la serie di Harry Potter sta entrando nella fase dei recall, ecco gli aggiornamenti

Il casting della serie Harry Potter è attualmente in corso, ma le fonti del sito Deadline hanno sostenuto che il processo sia a buon punto dopo ben 32.000 audizioni ricevute.

I nuovi interpreti di Harry, Ron Weasley e Hermione potrebbero presto essere scelti grazie al lavoro compiuto da Lucy Bevan dopo l'open call rivolto a bambini di età compresa tra 9 e 11 anni e adulti di qualsiasi etnia, sesso, razza, orientamento sessuale e identità di genere.

Il lavoro compiuto durante il casting

Il primo turno del casting ha visto i candidati ai ruoli principali nella serie dedicata alle avventure di Harry Potter, che riporteranno sugli schermi la storia creata da J.K. Rowling, realizzare due video, uno in cui si doveva recitare un racconto breve o una poesia e il secondo che chiedeva di parlare di sé stessi, di un "membro della famiglia, amico o animale domestico" a cui si è particolarmente vicini.

Una foto dei protagonisti di Harry Potter

Il team di Bevan sta procedendo ora richiamando gli interpreti che considerano più interessanti e il lavoro sta procedendo visionando circa 1000 filmati al giorno.

Non appena verranno individuati i tre protagonisti si procederà poi a scegliere gli interpreti dei membri della loro famiglia, in particolare per quanto riguarda i Weasley, come i futuri Fred e George che potrebbero essere scelti anche tra chi è in corsa per la parte di Ron.

I responsabili del casting dovranno scegliere anche eventuali sostituti, controfigure e comparse.

Stacey Burrows, responsabile di Articulate Agency, ha dichiarato: "Anche se 32.000 audizioni sono un numero enorme per soli tre ruoli, il team di Lucy senza alcun dubbio considererà attori che hanno fatto audizioni per altri ruoli chiave nella serie. Il nostro ruolo come agenti dei ragazzini è di gestire le aspettative e parlare della realtà del recitare e di come possa estremamente difficile ottenere un ruolo".