Harry Potter: al cast è stata offerta una grossa somma di denaro per girare una reunion televisiva

Il cast di Harry Potter ha ricevuto un'offerta molto sostanziosa da parte della Warner Bros. per girare una reunion televisiva in stile Friends alla fine di questo mese.

Secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche britanniche e statunitensi, il cast di Harry Potter è stato invitato a filmare una reunion televisiva alla fine di questo mese, dopo il successo della recente reunion dei protagonisti di Friends.

Il Dailymail riporta che i famosi attori dei film di Harry Potter, tra cui Daniel Radcliffe (Harry), 32 anni, Rupert Grint (Ron Weasley), 33 ed Emma Watson (Hermione Granger), 31 anni, ricreeranno alcune delle sequenze più iconiche del franchise: a quanto pare sarà filmata perfino la scena dell'Hogwarts Express sul binario nove e tre quarti.

Una fonte ha riferito al The Sun che al trio di star è stata offerta una grossa somma di denaro, da parte degli ideatori del progetto, al fine di prendere parte alla reunion, i cui dettagli sono ancora avvolti nel mistero; sappiamo soltanto che le riprese avranno luogo presso il Warner Brothers Studio Tour nell'Hertfordshire.

Il franchise ha debuttato con Harry Potter e la pietra filosofale nel 2001 e si è concluso nel 2011 con Harry Potter e i doni della morte - Parte 2. I rappresentanti di Daniel, Rupert, Emma e della Warner Bros. non hanno ancora rilasciato alcun commento e, per adesso, non sappiamo se ai membri del cast si unirà anche l'autrice J.K. Rowling.