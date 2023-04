Harry Potter: le carte da UNO ispirate al mondo del maghetto occhialuto sono super scontate su Amazon

Le carte da UNO ispirate al mondo di Harry Potter sono scontate su Amazon; un'occasione perfetta per collezionarle o farne un regalo originale.

Il mazzo di carte da UNO a tema Harry Potter è attualmente in offerta su Amazon, proponendone una versione unica e nostalgica. Sul sito lo trovate a 10.44 €, con il 20% di sconto dal prezzo base. Per acquistarlo potete passare dal box qui sotto.

Pur offrendo un'esperienza di gioco pressoché identica a quella delle classiche carte da UNO, queste a tema Harry Potter sanno benissimo come stuzzicare la fantasia dei fan storici della serie (specialmente degli amanti dei film da Harry Potter e la pietra filosofale e oltre). Le immagini dei personaggi principali, accompagnate da qualche piccolezza estetica divertente, sapranno sicuramente trasformare le vostre partite con amici e parenti. Nella scatola troverete 112 carte e le istruzioni per divertirvici in compagnia.

Le carte da UNO di Harry Potter non rappresentano solamente una valida alternativa al gioco che tutti conosciamo, ma anche un oggetto da collezione immancabile per i fan del maghetto, o l'occasione per realizzare un regalo fuori dal comune.