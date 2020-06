"Le star di Harry Potter? Tre milionari viziati": Laurence Fox difende J.K. Rowling:

Laurence Fox ha criticato Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, le star della serie di Harry Potter, per aver attaccato J.K. Rowling a proposito del suo scontro con gli attivisti transgender. La Rowling ha suscitato molte polemiche negli ultimi giorni a causa del titolo di un articolo in venivano utilizzate le seguenti parole "persone che hanno le mestruazioni" per definire le donne.

In seguito alle polemiche la Rowling è stata accusata di essere transfobica, la scrittrice ha quindi pubblicato sul suo sito web un articolo di 3.700 parole raccontando di essere sopravvissuta ad una violenza sessuale e spiegando che questa esperienza l'ha convinta del fatto che sia necessario mantenere degli spazi riservati alle donne all'interno della nostra società.

Laurence Fox ha scritto su The Spectator: "Sicuramente questi ragazzi ricchi sono perfettamente posizionati per dire ciò che pensano, protetti dal vizio sempre più severo della censura? A quanto pare no. Temendo per la loro virtù, per il loro futuro o per entrambi, le tre star si sono messe contro la propria madre. Spero che Neville Paciock sia migliore di loro."

L'attore che ha interpretato Neville Paciock nel franchise, Matthew Lewis, è apparso nel 2012 in un film, proprio al fianco di Fox. Quest'ultimo ha anche affermato di temere di "non riuscire mai più a recitare in un film di Hollywood" dopo la sua controversa apparizione dello scorso gennaio a Question Time e lo scandalo che ne è seguito.