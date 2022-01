Harry Potter: Alan Rickman non ha mai svelato ciò che sapeva su Severus Piton durante le riprese

Nello speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts Daniel Radcliffe ha ricordato come Alan Rickman fosse riuscito a mantenere il segreto sui dettagli saputi in anticipo da J.K. Rowling.

Nello speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts le star della saga hanno ricordato con affetto Alan Rickman, parlando inoltre del fatto che solo lui fosse a conoscenza di alcuni spoiler sulla storia di Piton. J.K. Rowling aveva infatti condiviso con l'attore alcuni dettagli del passato del suo personaggio e degli eventi che lo avrebbero visto protagonista nella lotta contro Voldemort.

Daniel Radcliffe, durante la reunion organizzata per celebrare il ventesimo anniversario dell'uscita nelle sale di Harry Potter e la pietra filosofale, ha ricordato come Alan Rickman avesse richiesto delle spiegazioni. La star dei film ha sottolineato: "All'inizio ha detto a Jo 'Penso di dover sapere' e non ha detto niente a nessuno".

L'interprete di Severus Piton ha quindi potuto delineare la sua interpretazione con la consapevolezza di cosa si celasse dietro ai comportamenti del professore di Hogwarts essendo a conoscenza della sua devozione nei confronti di Silente, del suo amore per Lily Potter e del modo in cui ha agito nella missione di sconfiggere Voldemort tenendo d'occhio Harry.

Radcliffe ha sottolineato che si trattava di elementi della storia che nemmeno i registi sapevano: "Non ha mai detto qualcosa a Chris Columbus, non ne ha parlato con nessuno. Chris gli diceva letteralmente 'Perché stai interpretando questa scena in quel modo?'. Lui rispondeva 'Te lo dirò più avanti'".

La creatrice della saga aveva scritto su Twitter che all'inizio della realizzazione dei film aveva svelato ad Alan cosa si celava dietro la parola 'sempre' e aver parlato con lui della storia di Severus gli ha permesso di dare al personaggio sul grande schermo la giusta complessità. Il produttore David Heyman aveva raccontato: "Rivedendo i film puoi notare che c'era uno sguardo, un'espressione, un sentimento che suggeriva cosa stava per accadere... L'ombra che proietta in questi film è immensa e l'emozione che trasmette è incommensurabile".

J.K. Rowling non aveva invece lasciato trapelare alcuna anticipazione riguardante i romanzi che non erano ancora stati pubblicati all'epoca dell'inizio delle riprese dei film con gli altri interpreti del cast, nemmeno con Daniel Radcliffe.